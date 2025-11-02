TSV Essingen: "Das war bitter"

Der TSV Essingen kassiert im Oberliga-Heimspiel gegen den TSV Singen eine 1:3-Niederlage – trotz Führung durch Besnik Koci. Singens Angreifer Abdoulie Mboob dreht die Partie in der Schlussphase mit einem lupenreinen Hattrick.

Trainer Simon Köpf nahm in der Startelf eine Veränderung vor: Patrick Funk rückte für den gesperrten Max Neunhoeffer in die Startelf.

Essingen begann engagiert und hatte durch Erman Kilic in der 11. Minute die erste gute Möglichkeit, doch dessen Schuss strich knapp am Pfosten vorbei. Die Gastgeber kontrollierten das Geschehen, ohne jedoch zwingend zu werden. Köpf fasste zusammen: „Wir waren nicht schlecht, aber auch nicht richtig gut. Über außen haben wir es oft sauber durchgespielt, aber der letzte Pass kam nicht an. Entweder war der Laufweg nicht gut oder der Ball ungenau.“

Kurz vor der Pause vergab Singen durch Mboob seine erste Chance, als er frei vor Keeper Jerome Weisheit auftauchte und vorbei schob.

Nach dem Seitenwechsel hatte Essingen durch Benjamin Dudda die große Gelegenheit zur Führung, doch SVS-Torwart Josip Barjasic rettete stark. Kurz darauf brachte Köpf mit Niklas Groiß und Lirim Hoxha frische Offensivkräfte. Der wiedergenesene Groiß war es, der in der 66. Minute die Vorlage lieferte für Besnik Koci, der von links nach innen zog und mit seinem schwächeren rechten Fuß unhaltbar zum 1:0 traf.

Mboob dreht auf

Die Führung hielt allerdings nur knapp zehn Minuten. Nach einer Flanke aus dem Halbfeld köpfte Mboob zum 1:1 ein. Köpf ärgerte sich: „Kurz davor haben wir das 2:0 auf dem Fuß. Dann verteidigen wir beim Gegentor den Raum statt den Mann. Das war bitter, weil wir das Spiel nach der Führung im Griff hatten.“

In der 90. Minute hatte Daniel Schelhorn nach Vorarbeit von Kilic zunächst die Chance auf die erneute Führung, schoss aber aus der Drehung knapp vorbei. Auf der Gegenseite rutschte ein langer Ball durch zu Mboob, der im Duell mit Weisheit cool blieb und das 1:2 erzielte. Tief in der Nachspielzeit war es wieder Schelhorn, der mit einem fulminanten Volleyschuss fast den Ausgleich erzielt hätte, doch Barjasic parierte.

Als Essingen bei der letzten Ecke alles nach vorne warf, inklusive Torwart Weisheit, nutzte Mboob den freien Raum, sprintete über das ganze Feld und vollendete zum 1:3-Endstand.

Köpf zog ein nüchternes Fazit: „Es wäre heute mehr drin gewesen. Aber uns hat vorne ein Tick Konsequenz gefehlt – und hinten haben wir entscheidende Fehler gemacht.“