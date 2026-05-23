TSV Essingen: "Das wäre natürlich geil gewesen für uns"

– Foto: Y. Le Madon

Der TSV Essingen hat in der Oberliga die geforderte Reaktion gezeigt. In einem ausgeglichenen Spiel am gestrigen Freitagabend beim FC Nöttingen stand unter dem Strich ein 1:1. Torschütze war Jannik Pfänder.

Auf drei Positionen war die Essinger Startformation gegenüber dem Auftritt beim SV Singen verändert: Leon Leuze, Benjamin Dudda und Tom König rückten in die erste Elf. Kapitän Janik Wiedmann agierte als Innenverteidiger an der Seite von Blend Etemi.

Essingen kommt gut ins Spiel

Nach zuletzt zwei herben Niederlagen kam der TSV Essingen zunächst gut ins Spiel und versuchte, die spielstarken Gastgeber früh unter Druck zu setzen.

Einen ersten Abschluss verbuchte Jannik Pfänder nach knapp vier Minuten, der Ball ging allerdings deutlich vorbei. Nach 14 Minuten forderten die Essinger nach einem Foul gegen Pfänder eine rote Karte, Schiedsrichter Niklas Pfau beließ es allerdings beim gelben Karton. „Für mich war es eine klare Notbremse“, so Trainer Simon Köpf.

Mit der ersten gefährlichen Aktion ging Nöttingen in der 21. Minute in Führung: Jerome Weisheit verschätzte sich bei einem langen Ball, der erste Abschluss von Tasos Leonidis wurde noch geblockt, doch Marco Manduzio verwertete den zweiten Versuch zum 1:0.

„In der Entstehung verpassen wir einmal einen Pressingmoment und sie nutzen es direkt eiskalt aus“, so Köpf.

Im letzten Drittel zu unsauber

Wenig später marschierte Wiedmann durch, sein Abschluss wurde gerade noch geblockt. Auf der anderen Seite traf Nöttingen nach knapp einer halben Stunde die Latte.

„Wir hatten richtig gute Balleroberungen. Danach haben wir leider oft die falsche Entscheidung getroffen und konnten es nicht zwingend zu Ende spielen“, analysierte Köpf.

Nach dem Seitenwechsel folgten dann auch die Torchancen für den TSV. In der 51. Minute holte sich Leon Leuze den Ball tief in der gegnerischen Hälfte, schloss aber zu schwach ab. Nach 59 Minuten die bis dato größte Gelegenheit für die Gäste, als Gökalp Kilic den Ball ideal zu Leuze durchsteckte, der aber im Eins-gegen-eins mit Torwart Thilo Marktsteiner den Kürzeren zog.

Nur wenige Augenblicke später hatte Youngster Dominik Gebel die dicke Chance auf den Ausgleich. Nach einer Unsicherheit von Marktsteiner nahm er den Ball aus kurzer Distanz direkt, doch ein Verteidiger klärte kurz vor der Linie.

„Da hätte Dome sein erstes Oberligator machen können. Das wäre natürlich geil gewesen für uns“, so Köpf.

Verdienter Ausgleich

Auf der anderen Seite spielte der FCN in der 74. Minute einen Angriff über die rechte Seite gut aus, den Abschluss aus dem Rückraum blockte Patrick Funk. Kurz darauf war es auf der Gegenseite Lirim Hoxha, der einen Freistoß aus knapp 25 Metern sehenswert an die Latte nagelte.

In der 81. Minute fiel dann der verdiente Ausgleich: Essingen schaltete schnell um, Hoxha kam vom Strafraumrand zum Abschluss, Marktsteiner ließ nach vorne abklatschen, wo Pfänder den richtigen Riecher hatte und den Abstauber per Kopf zum 1:1 im Tor unterbrachte.

Fast im Gegenzug fiel beinahe die erneute Führung für Nöttingen, doch der Kopfball nach scharfer Flanke strich knapp am Pfosten vorbei.

So blieb es am Ende beim Remis, mit dem sich Köpf gut anfreunden konnte: „Den Punkt nehmen wir gerne mit. Nach dem Spielverlauf wäre sogar mehr drin gewesen. Mit dem Auftritt der Mannschaft bin ich heute sehr zufrieden.“

Zum Saisonabschluss empfängt der TSV Essingen am kommenden Samstag um 15.30 Uhr den SSV Reutlingen in der Carento-Arena.