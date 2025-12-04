TSV Essingen: "Das wäre eine schöne Zugabe"

Letzte Auswärtsreise für den TSV Essingen im laufenden Jahr: Erneut fährt die Köpf-Elf zum FSV 08 Bietigheim-Bissingen und könnte mit einem Sieg auf Platz drei in der Oberliga überwintern. Anpfiff ist um 14 Uhr.

Der kuriose Ausflug vor zwei Wochen nach Bissingen ist sicher noch im Hinterkopf, wenn sich der TSV Essingen am kommenden Samstag erneut auf den gleichen Weg macht. Nach knapp 15 Minuten wurde die Begegnung seinerzeit auf dem gefrorenen Untergrund beim Stand von 1:1 abgebrochen und wird nun von Beginn an wieder angepfiffen.

In der Zwischenzeit erlebte der TSV auf dem heimischen Kunstrasen ein mitreißendes Topspiel gegen den FC 08 Villingen, in dem man in der letzten Sekunde den 3:3-Ausgleich bejubeln durfte. Trainer Simon Köpf blickt mit gemischten Gefühlen auf das Remis zurück: “Wir haben Mentalität gezeigt. Und wir haben drei Mal nach Standards zugeschlagen, das tut uns gut. Was mir nicht gefallen hat, war unsere spielerische Leistung. Die war gegen Nöttingen besser. Wenn der Gegner irgendetwas anders macht, darf uns das nicht so aus der Bahn werfen. Da müssen wir konstanter werden. Villingen hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Aber wir haben es nicht so gut gespielt, wie wir es können.”

Essingen könnte auf Platz drei überwintern

Ein weiterer Kritikpunkt von Köpf: zu viele Gegentore. Elf Mal schlug es in den vergangenen vier Partien im Essinger Kasten ein – zu viel für die eigenen Ansprüche, wie der Coach betont: “Defensiv müssen wir wieder konsequenter agieren. Diese Stärke hat uns in den letzten Jahren immer ausgezeichnet.”

Mit einem Dreier könnte der TSV Essingen auf Platz drei überwintern: “Das wäre eine schöne Zugabe und Belohnung für die sehr gute Halbserie. Aber es geht hauptsächlich darum, dass die hinteren Mannschaften zuletzt ordentlich gepunktet haben und der Abstand zu den Abstiegsrängen reduziert wurde. Da könnten wir mit einem Sieg einen großen Schritt machen.”

Der FSV verlor am vergangenen Wochenende ein wichtiges Spiel in Gmünd mit 3:5. “Man hat über weite Strecken gesehen, dass sie mindestens ebenbürtig mit der Normannia waren. Sie haben einfach ein bis zwei individuelle Fehler zu viel gemacht”, so Köpf zum vergangenen Spiel des kommenden Gegners.

Nicht dabei sein werden Yusuf Coban, Gökalp Kilic, Lennart Ruther, Blend Etemi, Daniel Bux, Besnik Koci und Jerome Weisheit.