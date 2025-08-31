TSV Essingen: "Das tut uns unheimlich gut. Wir genießen den Moment"

Nächster Coup für den TSV Essingen: Im Oberliga-Heimspiel gegen den Göppinger SV siegt die Köpf-Elf dank einer geschlossenen Defensivleistung und einem Doppelpack von Mittelfeldspieler Jannik Pfänder mit 2:0.

„Diese Effektivität zeichnet uns momentan aus“, lobte Trainer Simon Köpf seine Mannschaft und hob die Form seines Mittelfeldakteurs heraus: „‚Pfanne‘ ist momentan in einer herausragenden Verfassung. Schön, dass er sich mit einem Treffer belohnen konnte.“

Die Startelf blieb im Vergleich zum 1:0-Auswärtssieg bei Türkspor Neckarsulm unverändert. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase nutzte der TSV direkt die erste Gelegenheit eiskalt: Leon Leuze eroberte in der 12. Minute den Ball im Mittelfeld, Daniel Bux steckte durch zu Pfänder – und der nagelte den Ball von der halbrechten Seite sehenswert unter die Latte zur 1:0-Führung.

Göppingen mit mehr Spielanteilen – Essingen verteidigt geschlossen

Im weiteren Verlauf hatten die Gäste aus Göppingen mehr Spielanteile und setzten den TSV in der Defensive zunehmend unter Druck. Abschlüsse von Adrian Freiwald, Marcel Schmidts und Luca Piljek waren aber nicht zwingend – eine richtig dicke Gelegenheit ließ Essingen nicht zu.

Köpf zeigte sich mit der Phase bis zur Pause nur teilweise zufrieden: „Mit dem 1:0 im Rücken haben wir uns leider zu sehr aufs Verteidigen beschränkt. Wir haben etwas das Fußballspielen vermissen lassen. Gegen den Ball haben wir es aber richtig gut gemacht und leidenschaftlich verteidigt.“

Göppingen kommt nicht durch – Konter bringt das 2:0

Kurz nach dem Seitenwechsel jubelte Göppingen ganz kurz über den Ausgleich: Filip Milisic köpfte einen Freistoß aus dem Halbfeld ins Tor, doch die Fahne des Assistenten war sofort oben – Abseits!

Die Gäste hatten nun deutlich mehr Ballbesitz. Der TSV stand jedoch weiterhin kompakt, verteidigte im Verbund diszipliniert und ließ keine zwingende Möglichkeit zu.

„Mit Beginn der zweiten Halbzeit haben wir es komplett tief verteidigt. Das war bewusst so gewählt. Die Jungs haben es dann überragend gemacht. Wir sind viel marschiert, gut angelaufen und haben hinten immer wieder einen Fuß dazwischen bekommen“, so Köpf.

Zudem fuhren die Gastgeber in der 73. Minute einen Konter: Julian Biebl eroberte den Ball, Niklas Groiß spielte aus der eigenen Hälfte einen ideal getimten Pass hinter die hochstehende Göppinger Kette – und Pfänder blieb ganz cool und schob frei vor Torwart Matthias Layer zum 2:0 ein.

In der 83. Minute hatte Ubabuike noch die beste Göppinger Chance, setzte einen Kopfball aus kurzer Distanz jedoch über den Kasten.

TSV weiter makellos – jetzt warten Pforzheim und Aalen

Mit dem fünften Sieg im fünften Spiel bleibt der TSV Essingen weiterhin ohne Punktverlust in der Oberliga. „Das tut uns unheimlich gut. Wir genießen den Moment“, sagte Köpf, blickte aber schon voraus: „Jetzt kommt eine harte Woche mit den Spielen gegen Pforzheim und Aalen. Aber wir sind bereit.“