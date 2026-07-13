TSV Essingen: "Das tut ihm sicherlich gut"

– Foto: Nitsax Foto Axel Nitschke

Deutlicher Sieg für den Oberligisten TSV Essingen im Vorbereitungsspiel gegen den Regionalligisten SpVgg Ansbach. Unter dem Strich stand am gestrigen Sonntag nach 90 Minuten in Elchingen ein 4:0 auf der Anzeigetafel.

Die Partie gegen den letztjährigen Neunten der Regionalliga Bayern brauchte etwas Anlaufzeit. „Es war ein schleppender Start. Vielleicht hatten beide Teams etwas schwere Beine“, sagte Essingens Trainer Simon Köpf, der dann aber 26 Minuten den ersten Treffer seiner Mannschaft sehen durfte: Nach Zuspiel von David Braig traf Jannik Pfänder mit einem Schuss aus der Drehung zum 1:0.

Essingen dominiert das Spiel

In der Folge war Köpf mit dem Auftritt seiner Jungs sehr zufrieden: „Wir haben mit zunehmender Spieldauer mehr die Kontrolle übernommen, waren zum Ende der ersten Halbzeit sehr dominant.“ Folgerichtig erzielte der Oberligist in der 39. Minute den nächsten Treffer: Nach Vorarbeit von Erman Kilic vollstreckte Braig im Strafraum zum 2:0. Zur Pause wechselte Köpf mehrfach, dennoch konnte Essingen den Schwung mit in den zweiten Durchgang nehmen. Bereits drei Minuten nach Wiederanpfiff kam Manuel Abele zum Abschluss, Ansbachs Torwart wehrte nach vorne ab und Niklas Groiß staubte zum 3:0 ab.

Köpf lobte die Leistung seiner Mannschaft: „Wir waren nach wie vor sehr stark, hatten viele gute Aktionen, haben uns Chancen herausgespielt.“ Ab Mitte der zweiten Halbzeit übernahm dann Ansbach das Kommando und erspielte sich Möglichkeiten. „Da mussten wir dann viel am eigenen Sechzehner verteidigen“, so Köpf. Ein Mal pariere Jerome Weisheit herausragend. Essingen schaffte es diese Phase ohne Gegentor zu überstehen.

Dambacher setzt ein Highlight

Das letzte Wort hatte Youngster Daniel Dambacher, der in der 90. Minute nach einer feinen Einzelaktion zum 4:0-Endstand traf. „Das tut ihm sicherlich gut. Es war ein toller Schlusspunkt eines gelungenen Testes“, so Köpf.