TSV Essingen: "Das tut ihm sicherlich gut"

Deutlicher Sieg für den Oberligisten TSV Essingen im Vorbereitungsspiel gegen den Regionalligisten SpVgg Ansbach. Unter dem Strich stand am gestrigen Sonntag nach 90 Minuten in Elchingen ein 4:0 auf der Anzeigetafel.
Essingen dominiert das Spiel
In der Folge war Köpf mit dem Auftritt seiner Jungs sehr zufrieden: „Wir haben mit zunehmender Spieldauer mehr die Kontrolle übernommen, waren zum Ende der ersten Halbzeit sehr dominant.“ Folgerichtig erzielte der Oberligist in der 39. Minute den nächsten Treffer: Nach Vorarbeit von Erman Kilic vollstreckte Braig im Strafraum zum 2:0. Zur Pause wechselte Köpf mehrfach, dennoch konnte Essingen den Schwung mit in den zweiten Durchgang nehmen. Bereits drei Minuten nach Wiederanpfiff kam Manuel Abele zum Abschluss, Ansbachs Torwart wehrte nach vorne ab und Niklas Groiß staubte zum 3:0 ab.
Köpf lobte die Leistung seiner Mannschaft: „Wir waren nach wie vor sehr stark, hatten viele gute Aktionen, haben uns Chancen herausgespielt.“ Ab Mitte der zweiten Halbzeit übernahm dann Ansbach das Kommando und erspielte sich Möglichkeiten. „Da mussten wir dann viel am eigenen Sechzehner verteidigen“, so Köpf. Ein Mal pariere Jerome Weisheit herausragend. Essingen schaffte es diese Phase ohne Gegentor zu überstehen.
Dambacher setzt ein Highlight
Das letzte Wort hatte Youngster Daniel Dambacher, der in der 90. Minute nach einer feinen Einzelaktion zum 4:0-Endstand traf. „Das tut ihm sicherlich gut. Es war ein toller Schlusspunkt eines gelungenen Testes“, so Köpf.
Das nächste Vorbereitungsspiel steht für den TSV Essingen am kommenden Mittwoch (18.30 Uhr) beim Bezirksligisten DJK Schwabsberg-Buch auf dem Programm. Am Samstag folgt dann auf der Sportanlage in Waldhausen ein Testspiel-Doppelpack: Um 10.30 Uhr geht es gegen die Gastgeber, um 14.30 Uhr gegen Regionalliga-Aufsteiger VfR Aalen. Essingen dominiert gegen Regionalligisten