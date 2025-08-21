TSV Essingen: "Das muss für uns Warnung genug sein"

Der Oberligist TSV Essingen gastiert am Samstag um 17 Uhr bei Türkspor Neckarsulm. Auch der Aufsteiger ist nach drei Partien noch ungeschlagen. Essingen könnte gar den vierten Sieg in Folge landen.

Nein, verdient war der Derbysieg gegen die Normannia am vergangenen Samstag sicher nicht. Essingens Torwart Jerome Weisheit trieb die Gmünder Offensivspieler in der zweiten Halbzeit mit seinen Paraden zur Verzweiflung und hielt die Partie damit offen, ehe Benjamin Dudda – wie schon im ersten Heimspiel – zum späten Siegtorschützen wurde und den dritten Sieg im dritten Spiel perfekt machte.

Dennoch darf die Leistung im zweiten Durchgang durchaus kritisch gesehen werden. Selten hat man die Normannia im Derby derart überlegen gesehen. Essingens Trainer Simon Köpf bemängelt mit Blick auf die Gmünder Druckphase vor allem die mangelnde Kompaktheit seiner Mannschaft: „Wir haben das Spielfeld viel zu groß gehalten. Wir hatten häufig ein Feld von 60 bis 65 Metern zu verteidigen. Da bekommt man die Räume nicht zu und holt sich keine zweiten Bälle. Auch nach Ballgewinnen konnten wir nicht Fußball spielen, weil wir viel zu weit auseinander waren.“

Unter dem Strich stehen trotzdem drei weitere Punkte. Neben dem TSV hat nur der VfR Aalen bislang die maximale Ausbeute eingefahren.

Es wartet ein starker Aufsteiger

Weiter geht es für den TSV Essingen am Samstag bei Türkspor Neckarsulm. Anpfiff ist zu ungewohnter Zeit um 17 Uhr. Nicht dabei sein wird Patrick Funk, der verletzungsbedingt passen muss. Wieder an Bord ist dagegen Routinier Patrick Auracher, dessen Fehlen gegen die Normannia deutlich sichtbar wurde.

Türkspor holte aus den ersten drei Spielen sieben Punkte, gewann zuletzt mit 2:0 in Villingen. Köpf lobt den Aufsteiger: „Das ist eine gefestigte Mannschaft mit viel Erfahrung und richtig guter individueller Klasse. Die wissen alle, was sie machen müssen.“ Vor allem die Leistung zuletzt beim Regionalliga-Absteiger beeindruckt Köpf: „Das war ein brutal starker Auftritt von ihnen. Villingen hatte über das ganze Spiel keine klare Torchance. Das muss für uns Warnung genug sein.“

Ein wichtiger Akteur beim kommenden Gegner ist Stürmer Cristian Gilés Sanchez, der in der Saison 21/22 für den TSV Essingen spielte. Über die Spielweise des Aufsteigers sagt Köpf: „Sie stehen kompakt und haben in der Offensive viele gute Spieler wie Sanchez, Pascal Sohm und Gianluca Trianni.“

Der Essinger Trainer traut den Neckarsulmern aufgrund ihrer Klasse durchaus eine starke Saison in der Oberliga zu. Am kommenden Samstag wird der TSV Essingen jedoch erst einmal alles versuchen, um auch beim Aufsteiger die nächsten Punkte einzufahren.