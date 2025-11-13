TSV Essingen: "Das ist überhaupt kein Thema bei uns"

Nach der Galavorstellung gegen den FC Nöttingen reist der Tabellendritte TSV Essingen in der Oberliga zum SSV Reutlingen. Die Vorbereitung auf den Gegner gestaltete sich allerdings schwierig.

Es war eine beeindruckende Vorstellung des TSV Essingen im Heimspiel gegen den bis dahin punktgleichen FC Nöttingen: In einer fulminanten zweiten Halbzeit erzielte die Mannschaft sechs Treffer und gewann am Ende verdient mit 6:2.

Der Sieg gab dem Team noch einmal zusätzliches Selbstvertrauen. „Die Stimmung war ohnehin sehr gut. So ein Spiel gibt natürlich nochmal Auftrieb. Es war eine sehr gute Leistung von uns. Das wollen wir jetzt am liebsten bestätigen“, sagt Trainer Simon Köpf, der am Samstag im Stadion an der Kreuzeiche wieder auf Blend Etemi zurückgreifen kann. Der Defensivspieler hat seine Verletzung auskuriert. Außerdem kehrt Max Neunhoeffer nach Ablauf seiner Sperre zurück. Julian Biebl fehlt dagegen.

Keine Träume in Essingen

Vor allem die offensive Durchschlagskraft war gegen Nöttingen auffällig – ein Merkmal, das man dem TSV bislang nicht unbedingt zugeschrieben hätte. „Wir können richtig gut Fußball spielen und auch mehr Tore erzielen, als wir es in der Vergangenheit getan haben“, so Köpf.

Der TSV steht aktuell auf Rang drei, direkt hinter dem Spitzenduo aus Mannheim und Aalen. Der Abstand zu Platz zwei beträgt neun Punkte. Trotz der guten Platzierung spielt ein möglicher Aufstieg für Köpf keine Rolle: „Das ist überhaupt kein Thema bei uns. Die zwei Mannschaften stehen zurecht da vorne und sind einfach nochmal eine Stufe besser. Ich denke, das wird ein Zweikampf in dieser Saison.“

Mit dem bisherigen Saisonverlauf sind die Essinger dennoch äußerst zufrieden. „Wir sind vielleicht gerade ‘the best of the rest’. Das ist schön für uns. Da wollen wir so lange wie möglich bleiben“, sagt der Coach.

Schwierige Gegnervorbereitung

Die Vorbereitung auf den kommenden Gegner war diesmal knifflig. Trainer Alexander Strehmel wurde nach dem letzten Spiel entlassen. Marvin Petzschner – bislang Jugendtrainer in Reutlingen – übernimmt interimsweise. „Wir haben zum ersten Mal keine Videoanalyse des Gegners gemacht. Die Stärken und Schwächen der einzelnen Spieler haben wir thematisiert. Man versucht etwas herauszufinden, wie der neue Trainer in der Jugend spielen ließ. Aber in erster Linie konzentrieren wir uns auf unser Spiel“, sagt Köpf.

Anpfiff in Reutlingen ist am Samstag um 14:30 Uhr.