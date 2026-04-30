TSV Essingen: "Das ist ein super Sturmduo"

– Foto: Y. Le Madon

Für den TSV Essingen geht es am Samstag in der Oberliga ins Badische. Ab 15.30 Uhr spielt der Tabellendritte bei der U23 des Karlsruher SC. Trainer Simon Köpf wünscht sich für die Partie wieder eine andere Körpersprache als zuletzt gegen Denzlingen.

Nach der bislang einzigen Niederlage in diesem Kalenderjahr in Hollenbach fand der TSV Essingen mit dem 3:2-Sieg gegen den FC Denzlingen direkt wieder zurück in die Erfolgsspur. Dennoch bot der Auftritt gegen das Tabellenschlusslicht Raum für Kritik. Vor allem im ersten Durchgang fehlten nach Einschätzung von Trainer Simon Köpf die nötige Spannung und Energie, die nun gegen den KSC wieder unbedingt gefordert sein dürften.

Karlsruhe noch im Abstiegskampf

Denn für den Aufsteiger geht es in den verbleibenden fünf Partien noch um den Klassenerhalt in der Oberliga. Mit 36 Punkten befindet sich die Mannschaft von Trainer Dietmar Blicker zwar in einer komfortablen Ausgangssituation, der ein oder andere Punkt wird aber wohl noch benötigt, um auch am Ende über dem ominösen Strich zu stehen.

Entsprechend erwartet Köpf einen hellwachen Gegner: „Sie werden sicherlich von Anfang an viel investieren. Darauf wollen wir vorbereitet sein.“

Starkes Sturmduo

Mit Bekem Can Bicki (15 Tore) und Nico Engel (10) haben beim KSC bereits zwei Akteure in der laufenden Saison zweistellig getroffen. Köpf warnt unter anderem vor diesen beiden Spielern: „Das ist ein super Sturmduo. Beide sind körperlich stark. Da gilt es für uns, voll dagegenzuhalten.“

Auch darüber hinaus schätzt Köpf die Qualitäten der Karlsruher: „Sie sind sehr laufstark und versuchen, viel spielerisch zu lösen. Sie haben einige richtig gute Fußballer in ihren Reihen.“

Einige Ausfälle

Für seine Mannschaft gilt es auf der anderen Seite, selbst mutig zu sein: „Wir wollen viele Ballbesitzphasen haben und müssen gut im Gegenpressing sein, weil sie schnell umschalten können.“

Personell ist die Situation beim TSV angespannt: Krankheitsbedingt fehlen werden Tom König und Leon Leuze. Darüber hinaus sind Patrick Auracher, Julian Biebl, Manuel Abele und Daniel Bux verletzt und können nicht mitwirken. Ob Lirim Hoxha einsatzfähig ist, ist noch fraglich.



