TSV Essingen: "Das ist auch der Liga gegenüber eine Frechheit"

– Foto: Y. Le Madon

Nach ordentlicher erster Halbzeit bricht der TSV Essingen beim Oberliga-Spiel in Singen komplett auseinander und kassiert eine deutliche 1:6-Niederlage.

Zwei Änderungen gab es in der Essinger Startformation im Vergleich zum Heimspiel gegen den FV Ravensburg: Jerome Weisheit und Patrick Auracher standen wieder auf dem Platz.

Mutige Hausherren

Die zuletzt wenig erfolgreichen Gastgeber konnten bereits nach wenigen Sekunden ihre erste Gelegenheit verbuchen, der Seitfallzieher von Dominik Emminger ging jedoch am Tor vorbei.

Beide Teams versuchten, den Gegner früh unter Druck zu setzen. Es entwickekte sich zunächst ein ausgeglichenes Spiel. In der 21. Minute ging Singen in Führung: Ein Eckball rutschte durch zu Ege Öztürk, der aus zentraler Position zum 1:0 einschob.

Individueller Essinger Fehler

In der 33. Minute leistete sich der TSV dann einen haarsträubenden Ballverlust im Spielaufbau, den die Gastgeber zu nutzen wussten: Am Ende war es Emminger, der die Kugel zum 2:0 über die Linie drückte.

Trotz des Rückstandes konnte Köpf mit der Leistung in der ersten Halbzeit noch gut leben: „Das war noch in Ordnung. Wir haben viele Standards herausgeholt, waren oft im gegnerischen Sechzehner, wurden aber nicht richtig zwingend.“

Zehn Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Singen auf 3:0: Der TSV verpasste es nachzurücken, sodass ein langer Ball gefährlich wurde. Den anschließenden Steckpass verwertete erneut Emminger zum 3:0.

Am Ende geht es dahin

Nach knapp einer Stunde strich der Kopfball von Auracher knapp vorbei. In der 73. Minute fiel dann aber der Anschlusstreffer: Nach einem Einwurf schoss Daniel Bux zum 3:1 ein.

Doch es folgte eine Schlussphase, die sich zum Fiasko für die Essinger entwickelte: In der 78. Minute schoss Atakan Koyuncuoglu nach einem Doppelpass zum 4:1 ein. Fünf Minuten später traf derselbe Spieler mit einem Distanzschuss, ehe er in der Nachspielzeit noch einmal freigespielt wurde und mit dem 6:1 seinen lupenreinen Hattrick perfekt machte.

„Einige Spieler sind einfach am Limit, vielleicht sogar überspielt“, sagte Köpf, der dennoch vor allem die letzten Minuten deutlich kritisierte: „So kann man dann nicht auftreten. Das ist auch der Liga gegenüber eine Frechheit. Wir haben uns vorführen lassen und das hat mit Oberligafußball wenig zu tun. So machen wir uns auch etwas die Saison kaputt.“

Am Freitag geht es weiter

Bereits am Freitagabend gastiert der TSV beim FC Nöttingen und muss dort wieder ein anderes Gesicht zeigen, um bestehen zu können.