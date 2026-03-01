TSV Essingen: "Das hätte noch der Lucky Punch für uns sein können"

– Foto: Thomas Nast

Zweiten Unentschieden im neuen Jahr für den TSV Essingen: Beim Oberliga-Heimspiel gegen Türkspor Neckarsulm waren Torraumszenen auf beiden Seiten Mangelware. Unter dem Strich stand eine leistungsgerechte Nullnummer.

Essingens Trainer Simon Köpf musste seine Startelf aufgrund der Sperre von Kapitän Janik Wiedmann umstellen. Benjamin Dudda rückte auf dem offensiven Flügel in die Mannschaft, Erman Kilic bekleidete die Position rechts in der Viererkette. Darüber hinaus startete Leon Leuze auf der linken Abwehrseite, Besnik Koci nahm dafür zunächst auf der Bank Platz. „Wir wollten mit Leon etwas mehr Geschwindigkeit auf dieser Position haben. Besnik hat es zuletzt gut gemacht, konnte aber in der vergangenen Woche nicht trainieren.“

Taktisch geprägte Partie

Dass die Partie gegen Türkspor Neckarsulm – eines der formstärksten Teams der Oberliga – ein schwieriges Unterfangen werden würde, war klar. Und genau das zeigte sich auch den knapp 160 Zuschauern in der Carento-Arena. Köpf hatte im Vorfeld vor den gefährlichen Umschaltmomenten des Aufsteigers gewarnt. Seine Mannschaft hatte offenbar gut zugehört, denn der TSV ließ die Gäste in der Offensive nicht zur Entfaltung kommen. Auf der anderen Seite taten sich aber auch die Essinger schwer, gefährlich ins letzte Drittel zu kommen. So entwickelte sich ein Spiel zwischen den Strafräumen ohne große Highlights. Köpf analysierte: „Beide Mannschaften haben es defensiv richtig gut gemacht. Es war sehr schwer, zu Torchancen zu kommen.“

Nichts Zwingendes vor der Pause

Einen etwas gefährlichen Abschluss verbuchte Türkspors Danis Dipa in der zehnten Minute, Jerome Weisheit war auf dem Posten. In der 20. Minute fand die Freistoßflanke von Gökalp Kilic den Kopf von Patrick Auracher, doch die Kugel ging deutlich am Tor vorbei. Gegen Ende des ersten Durchgangs dann noch zwei Annäherungen des TSV: Zunächst versuchte es Gökalp Kilic mit einem Volleyschuss aus der Distanz, den Gästetorwart Kevin Rombach parierte. Kurz darauf flankte Auracher auf Lennart Ruther, doch dessen Kopfball war zu schwach, um Rombach in Bedrängnis zu bringen.

Ruther fast mit dem Siegtor

Im zweiten Durchgang dasselbe Bild. Die wenigen Chancen gehörten weiterhin den Gastgebern. In der 73. Minute kam Jannik Pfänder aus dem Rückraum zum Abschluss, traf den Ball aber unsauber. In der Nachspielzeit dann die wahrscheinlich größte Gelegenheit des Spiels, als Pfänder sich körperlich robust behauptete und auf Ruther flankte. Dieses Mal köpfte er gut aufs Tor, doch Rombach verhinderte mit einem Reflex den späten Siegtreffer. „Das hätte noch der Lucky Punch für uns sein können. Aber insgesamt geht das Ergebnis völlig in Ordnung“, so Köpf.

Positiv erwähnt werden darf noch das Oberligadebüt von Youngster Daniel Dambacher, der in der 86. Minute eingewechselt wurde. „Er bringt körperlich schon gute Voraussetzungen mit, hat ein ordentliches Tempo. Er macht es insgesamt gut und hat sich den Einsatz verdient“, so Köpf über Dambacher. Unter dem Strich stand mit dem 0:0 das jahresübergreifend vierte Unentschieden in Folge für den TSV Essingen. Am kommenden Samstag gastiert die Köpf-Elf im Stadion an der Hohenstaufenstraße in Göppingen.