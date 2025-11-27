TSV Essingen: "Das haben sie in den Griff bekommen"

Highlightspiel für den TSV Essingen in der Oberliga: Am Samstag (14 Uhr) gastiert der FC 08 Villingen in der Carento-Arena – es ist das Duell Vierter gegen Fünfter.

Zum zweiten Mal in dieser Saison spielt der TSV Essingen auf dem heimischen Kunstrasen. Der Platz dürfte – im Gegensatz zum gefrorenen Untergrund in Bietigheim-Bissingen vergangene Woche – gut zu bespielen sein. Die Premiere auf diesem Feld war eine Galavorstellung: ein fulminanter 6:2-Sieg gegen den FC Nöttingen.

An dieser Partle will sich Trainer Simon Köpf in der Vorbereitung aber nicht orientieren: „Unsere Herangehensweise war in dieser Partie auf Nötttingen zugeschnitten. Villingen spielt einen ganz anderen Fußball.“

Entsprechend dürfte es wieder die gewohnte Viererkette geben – nicht die gegen Nöttingen so gut funktionierende Fünferkette. Gute Erinnerungen hat der TSV an das Hinspiel in Villingen: Nach 0:2-Rückstand gewannen die Essinger mit 3:2. Köpf erinnert sich: „Nach dem 0:2 haben wir ein brutal gutes Spiel gemacht. An diese 70 Minuten wollen wir am Samstag anknüpfen. Dann ist durchaus was drin für uns.“

Anderes Spiel auf Kunstrasen

Einige Szenen aus dem Hinspiel flossen in die Vorbereitung ein. Dennoch erwartet Köpf auch aufgrund des Spielfelds ein etwas anderes Spiel: „Der Platz ist viel kleiner. Da geht es um ein paar andere Dinge. Man darf dem Gegner keine Räume geben. Sobald man in die gegnerische Hälfte kommt, kann man fast schon aufs Tor schießen.“

Villingen hat sich nach schwachem Saisonstart stabilisiert und belegt mit einem Punkt Rückstand auf Essingen Rang fünf. Nur gegen den starken VfR Aalen gab es in den vergangenen acht Spielen eine Niederlage, fünf Partien wurden gewonnen. Köpf analysiert: „Die Gegentorflut hat aufgehört – das war ihr Hauptproblem. Das haben sie in den Griff bekommen. Nach vorne haben sie sowieso Qualität, das haben sie auch im Hinspiel gezeigt.“

Nicht dabei sind neben Gökalp Kilic, Yusuf Coban und Alessandro Abruscia auch Jerome Weisheit (Nasenbeinbruch) und Besnik Koci (krank).