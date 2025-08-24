TSV Essingen: "Damit haben wir es uns auch verdient"

Was für ein Saisonstart: Der TSV Essingen gewinnt auch die vierte Partie in der Oberliga. Lirim Hoxha ist der goldene Torschütze beim 1:0-Sieg beim Aufsteiger Türkspor Neckarsulm.

Auf drei Positionen änderte Trainer Simon Köpf seine Startelf im Vergleich zum Derby gegen die Normannia: Patrick Auracher, Daniel Bux und Lirim Hoxha spielten für Lennart Ruther, Patrick Funk und Niklas Groiß.

Mit der Anfangsphase seiner Mannschaft zeigte sich Köpf sehr zufrieden: “Wir sind sehr, sehr gut ins Spiel gekommen und haben das Spiel dominiert. Wir hatten viele gute Situationen, konnten es aber nicht erfolgreich zu Ende spielen.”

Ein Standard sorgte in der 35. Minute für die Essinger Führung: Hoxha jagte einen Freistoß aus halblinker Position knapp vor der Sechzehnergrenze sehenswert und unhaltbar unter die Latte zum 0:1. “Das macht Lirim wahnsinnig stark”, so Köpf zum Traumtor seines Stürmers.

Kurz darauf die dicke Chance für Jannik Pfänder, der nach Vorarbeit von Bux zwei Mal nacheinander aus aussichtsreicher Position an Torwart Kevin Rombach scheiterte.

“Wir haben hinten gar nichts zugelassen und hatten nach vorne viele gute Aktionen. Zur Halbzeit hätten wir höher führen können”, so Köpf.

Anderes Bild im zweiten Durchgang

In der 55. Minute war Leon Leuze der Wegbereiter für Pfänder, doch erneut war beim Abschluss des Essinger Mittelfeldspielers Rombach auf dem Posten. In der 62. Minute war dann auch Essingens Schlussmann Jerome Weisheit gefordert, der infolge eines Freistoßes zwei Mal nacheinander herausragend parierte. Köpf war mit dem Auftritt in der zweiten Halbzeit nicht mehr ganz zufrieden: “Wir haben zu viel nach hinten gespielt, immer wieder rein ins Pressing. Wir hatten ein paar Mal Glück und einen guten Torhüter oder noch einen Fuß dazwischen bekommen.”

Zwei Ausgleichschancen hatten die Gastgeber in der Schlussphase: In der 89. Minute fischte Weisheit einen Kopfball aus dem Winkel, und kurz darauf strich der Drehschuss von Gilés Sanchez knapp vorbei.

Köpf lobt die Leidenschaft

Somit gewinnt der TSV Essingen zum vierten Mal in Folge mit exakt einem Tor Differenz. Köpf lobte vor allem seine Defensive: “In der letzten Linie haben wir es brutal gut verteidigt. Nach der zweiten Halbzeit war es etwas glücklich. Aber wir waren sehr leidenschaftlich und damit haben wir es uns auch verdient.”

Damit kann der TSV bestens gelaunt in Richtung kommendes Wochenende schauen, wenn der Göppinger SV seine Visitenkarte in der Carento Arena abgibt.