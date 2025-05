TSV Essingen: "Da wollen wir jetzt gern noch etwas drauflegen"

Der TSV Essingen gastiert am letzten Oberliga-Spieltag beim VfR Mannheim. Die Spannung ist raus, dennoch gibt es noch ein paar kleine Ziele, die der TSV beim Tabellendritten im Auge hat. Anpfiff ist um 14 Uhr.

Sa., 31.05.2025, 14:00 Uhr VfR Mannheim VfR Mannheim TSV Essingen TSV Essingen 14:00 PUSH

Dass der TSV Essingen am 34. Spieltag noch die Chance hat, die 50-Punkte-Marke zu knacken, ist bemerkenswert. Einen Zähler mehr hat die Mannschaft inzwischen gesammelt als in der vergangenen Saison. „Da wollen wir jetzt gern noch etwas drauflegen und weiterhin ungeschlagen bleiben“, so Trainer Simon Köpf, der mit seinen Jungs seit sechs Partien nicht mehr verloren hat.