TSV Essingen: "Da müssen wir Mittel finden" In der Oberliga spielt der TSV Essingen morgen bei der TSG Backnang.

Bereits am morgigen Freitagabend (18.30 Uhr) gastiert der TSV Essingen in der Oberliga bei der TSG Backnang. Mit einem Dreier könnte die Köpf-Elf wohl auch die letzten Restzweifel am Klassenerhalt beseitigen. Gegen die drittbeste Mannschaft der Rückrunde wartet jedoch eine anspruchsvolle Aufgabe.

Im Backnanger Etzwiesenstadion treffen zwei der formstärksten Teams der Liga aufeinander: Beide gewannen fünf ihrer letzten sieben Ligaspiele. In der Rückrundentabelle heißt es: Dritter gegen Sechster. Auch mit Blick auf den Klassenerhalt sieht es für beide Mannschaften gut aus. Nach aktuellem Stand in der 3. Liga und Regionalliga ist davon auszugehen, dass es in der Oberliga maximal fünf Absteiger geben wird. In diesem Fall wären sowohl die TSG Backnang als auch der TSV Essingen bereits gesichert. Selbst wenn es doch sechs Absteiger geben sollte, befinden sich beide Teams in einer komfortablen Ausgangslage.

Backnang steht mit 46 Punkten drei Zähler vor dem TSV – mit einem Sieg könnte Essingen also gleichziehen. „Das wäre natürlich eine coole Sache“, sagt TSV-Trainer Simon Köpf, der mit dem Auftritt seiner Mannschaft beim Auswärtsspiel in Oberachern sehr zufrieden war: „Wir haben gezeigt, dass wir auch im Ballbesitz momentan richtig gut sind. Das wollen wir auch am Freitag wieder auf den Platz bringen.“ Nicht zur Verfügung stehen wird voraussichtlich Blend Etemi. Für Max Neunhoeffer ist die Saison aufgrund einer Fußverletzung bereits beendet, auch Lennart Ruther fehlt weiterhin. Zudem fehlt Tim Seifert mit einer muskulären Blessur. In der Innenverteidigung dürfte somit entweder Besnik Koci oder Routinier Patrick Funk neben dem zuletzt sehr starken Patrick Auracher agieren.