TSV Essingen: "Brutal wichtig"

Zum ersten Rückrundenspiel in der Oberliga gastiert der TSV Essingen am Samstag (Anpfiff 14 Uhr) beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Trainer Simon Köpf spricht von einem „brutal wichtigen Spiel“.

Die 0:3-Niederlage beim SSV Reutlingen war relativ schnell abgehakt: „Es war ein gebrauchter Tag von vielen Spielern. Aber sowas kommt vor. Wir haben es nicht so hoch gehängt und den Blick nach vorne gerichtet“, so Trainer Simon Köpf.

Zwei Partien stehen in diesem Jahr noch aus. Nach dem Gastspiel in Bietigheim-Bissingen gibt der FC 08 Villingen noch seine Visitenkarte in der Carento-Arena ab, ehe sich die Oberliga in die Winterpause verabschiedet.

Die kommende Partie bezeichnet Köpf als „brutal wichtig“. Der 38-Jährige spricht davon, mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen zu können.

29 Punkte hat der TSV in der ersten Saisonhälfte eingefahren. Bissingen steht bei 16 Zählern und rangiert damit auf einem direkten Abstiegsplatz.

Bissingen stark im Umschaltspiel

Seit zwei Partien steht zudem mit Daniel Zmpitas, der während der laufenden Saison vom Landesligisten FV Löchgau zum Oberligisten wechselte, ein neuer Trainer an der Seitenlinie.

Im ersten Heimspiel unter seiner Regie gab es dank eines Last-Minute-Ausgleichs ein 2:2 gegen Ravensburg, in der Vorwoche unterlag man in Nöttingen mit 0:3.

Köpf erwartet einen entschlossenen Gegner: „Ich denke, sie werden sich auf ihrem eigenen Kunstrasen nicht so sehr an den Gegner orientieren. Sie sind heimstark und wollen sicher ein Zeichen setzen im Abstiegskampf.“

Der Essinger Coach weiß um die Stärken der Bissinger: „Sie stehen tief und sind verdammt gut im Umschaltspiel. Für uns gilt es, sicher mit dem Ball umzugehen und in den ersten zwei Dritteln wenige einfache Ballverluste zu haben. Darüber hinaus wollen wir unsere Angriffe konsequent und schnörkellos abschließen.“

Verzichten müssen die Essinger dabei wahrscheinlich auf Daniel Schelhorn (Kniebeschwerden), auch der Einsatz von Tom König ist aufgrund einer Risswunde fraglich. Gökalp Kilic und Alessandro Abruscia befinden sich zwar inzwischen wieder teilweise im Training, werden aber in den verbleibenden zwei Partien nicht mehr zum Einsatz kommen.