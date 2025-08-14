 2025-08-11T11:59:41.423Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto Eibner

TSV Essingen bittet zum Derby, SSV Reutlingen mit schwerer Aufgabe

Oberliga Baden-Württemberg: Die Übersicht aller Partien des 3. Spieltags

Verlinkte Inhalte

OL Baden-Württemberg
Villingen
1. Göpp. SV
Karlsruhe II
Denzlingen

Am 3. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg stehen spannende Begegnungen auf dem Plan. Dazu zählt das Derby zwischen dem TSV Essingen und dem 1. FC Normannia Gmünd. Wie wird das Match enden? Mache bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa mit.

---

Sa., 16.08.2025, 14:00 Uhr
Karlsruher SC
Karlsruher SCKarlsruhe II
TSG Backnang
TSG BacknangTSG Backnang
14:00

Beide Teams konnten in den ersten beiden Spielen nicht gewinnen. Karlsruher SC II spielte zuletzt 0:0 gegen SV Oberachern. Die TSG Backnang verlor 1:3 gegen FSV Hollenbach und wird nun auswärts versuchen, den ersten Sieg der Saison zu holen.

---

Sa., 16.08.2025, 14:00 Uhr
1. Göppinger SV
1. Göppinger SV1. Göpp. SV
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen
14:00live

Göppingen spielte 0:0 gegen FC Nöttingen und Bissingen holte einen Punkt gegen Gmünd. Beide Mannschaften brauchen dringend einen Sieg, um sich aus der unteren Tabellenhälfte zu befreien. Das Heimrecht könnte dabei ein Vorteil für Göppingen sein.

---

Sa., 16.08.2025, 14:00 Uhr
FC 08 Villingen
FC 08 VillingenVillingen
Türkspor Neckarsulm
Türkspor NeckarsulmTürk Neckars
14:00

Der FC 08 Villingen verlor zuletzt mit 2:3 gegen TSV Essingen, während Neckarsulm mit einem 1:1 gegen SSV Reutlingen startete. Für Villingen wird es wichtig sein, wieder zu gewinnen, während Neckarsulm, das zu den starken Aufsteigern zählt, den zweiten Sieg einfahren will.

---

Sa., 16.08.2025, 14:30 Uhr
TSV Essingen
TSV EssingenTSV Essingen
1. FC Normannia Gmünd
1. FC Normannia GmündNorm. Gmünd
14:30live

Beide Teams hatten starke Starts in die Saison. Essingen gewann 3:2 gegen VIllingen und Gmünd spielte 1:1 gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Das Duell der Tabellennachbarn wird ein entscheidendes Spiel für beide Mannschaften, um sich im oberen Bereich der Tabelle zu etablieren. Zudem verspricht die Entfernung beider Orte eine zusätzliche Brisanz im Derby.

Wie wird das Match enden? Mache bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa mit.

---

Sa., 16.08.2025, 15:30 Uhr
FSV Hollenbach
FSV HollenbachHollenbach
FC Denzlingen
FC DenzlingenDenzlingen
15:30

Hollenbach feierte zuletzt einen 3:1-Sieg gegen TSG Backnang, während Denzlingen mit einer 0:1-Niederlage gegen VfR Mannheim weiter ohne Punkt blieb. Hollenbach möchte den Erfolg aus der letzten Runde bestätigen, während Denzlingen in diesem Auswärtsspiel auf den ersten Punktgewinn hofft.

---

Sa., 16.08.2025, 15:30 Uhr
VfR Mannheim
VfR MannheimVfR Mannheim
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensb.
15:30

VfR Mannheim startete mit 1:1 gegen TSG Backnang und gewann zuletzt gegen Denzlingen. Ravensburg unterlag letzte Woche dem VfR Aalen. Mannheim möchte zu Hause wieder einen Sieg einfahren, um sich im oberen Tabellenbereich festzusetzen.

---

Sa., 16.08.2025, 15:30 Uhr
VfR Aalen
VfR AalenVfR Aalen
FC Nöttingen
FC NöttingenFC Nöttingen
15:30live

VfR Aalen besiegte den FV Ravensburg, während Nöttingen auch im zweiten Spiel ohne Sieg blieb. Aalen geht als Favorit in dieses Heimspiel und möchte den dritten Sieg in Folge einfahren, um die Tabellenführung zu sichern.

---

Sa., 16.08.2025, 15:30 Uhr
SSV Reutlingen
SSV ReutlingenReutlingen
1. CfR Pforzheim
1. CfR PforzheimPforzheim
15:30live

Reutlingen startete mit einer 3:4-Niederlage, holte zuletzt einen Punkt und möchte nun im Heimspiel gewinnen. Pforzheim startete mit einem 4:0-Sieg gegen Karlsruher SC II und zeigte sich auch beim 5:0 über Singen als torgefährlich.

---

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
Türkischer SV Singen
Türkischer SV SingenTSV Singen
SV Oberachern
SV OberachernOberachern
15:00

Türkischer SV Singen verlor 2:4 gegen Türkspor Neckarsulm, und Oberachern spielte 0:0 gegen Karlsruher SC II. Oberachern will nun nach zwei Spielen ohne Niederlage den nächsten Sieg.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 014.8.2025, 11:00 Uhr
Timo BabicAutor