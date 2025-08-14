TSV Essingen bittet zum Derby, SSV Reutlingen mit schwerer Aufgabe

Am 3. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg stehen spannende Begegnungen auf dem Plan. Dazu zählt das Derby zwischen dem TSV Essingen und dem 1. FC Normannia Gmünd. Wie wird das Match enden? Mache bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa mit.
---
Beide Teams konnten in den ersten beiden Spielen nicht gewinnen. Karlsruher SC II spielte zuletzt 0:0 gegen SV Oberachern. Die TSG Backnang verlor 1:3 gegen FSV Hollenbach und wird nun auswärts versuchen, den ersten Sieg der Saison zu holen.
---
Göppingen spielte 0:0 gegen FC Nöttingen und Bissingen holte einen Punkt gegen Gmünd. Beide Mannschaften brauchen dringend einen Sieg, um sich aus der unteren Tabellenhälfte zu befreien. Das Heimrecht könnte dabei ein Vorteil für Göppingen sein.
---
Der FC 08 Villingen verlor zuletzt mit 2:3 gegen TSV Essingen, während Neckarsulm mit einem 1:1 gegen SSV Reutlingen startete. Für Villingen wird es wichtig sein, wieder zu gewinnen, während Neckarsulm, das zu den starken Aufsteigern zählt, den zweiten Sieg einfahren will.
---
Beide Teams hatten starke Starts in die Saison. Essingen gewann 3:2 gegen VIllingen und Gmünd spielte 1:1 gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Das Duell der Tabellennachbarn wird ein entscheidendes Spiel für beide Mannschaften, um sich im oberen Bereich der Tabelle zu etablieren. Zudem verspricht die Entfernung beider Orte eine zusätzliche Brisanz im Derby.
Wie wird das Match enden? Mache bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa mit.
---
Hollenbach feierte zuletzt einen 3:1-Sieg gegen TSG Backnang, während Denzlingen mit einer 0:1-Niederlage gegen VfR Mannheim weiter ohne Punkt blieb. Hollenbach möchte den Erfolg aus der letzten Runde bestätigen, während Denzlingen in diesem Auswärtsspiel auf den ersten Punktgewinn hofft.
---
VfR Mannheim startete mit 1:1 gegen TSG Backnang und gewann zuletzt gegen Denzlingen. Ravensburg unterlag letzte Woche dem VfR Aalen. Mannheim möchte zu Hause wieder einen Sieg einfahren, um sich im oberen Tabellenbereich festzusetzen.
---
VfR Aalen besiegte den FV Ravensburg, während Nöttingen auch im zweiten Spiel ohne Sieg blieb. Aalen geht als Favorit in dieses Heimspiel und möchte den dritten Sieg in Folge einfahren, um die Tabellenführung zu sichern.
---
Reutlingen startete mit einer 3:4-Niederlage, holte zuletzt einen Punkt und möchte nun im Heimspiel gewinnen. Pforzheim startete mit einem 4:0-Sieg gegen Karlsruher SC II und zeigte sich auch beim 5:0 über Singen als torgefährlich.
---
Türkischer SV Singen verlor 2:4 gegen Türkspor Neckarsulm, und Oberachern spielte 0:0 gegen Karlsruher SC II. Oberachern will nun nach zwei Spielen ohne Niederlage den nächsten Sieg.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________