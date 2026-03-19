TSV Essingen beim VfR Aalen: "Wir brauchen einen Sahnetag"

– Foto: Jonas Maier

Mit zwei Siegen im Rücken reist der TSV Essingen am 24. Spieltag der Oberliga zum Spitzenreiter nach Aalen. Trotz klarer Rollenverteilung sieht Trainer Simon Köpf Chancen – wenn seine Mannschaft einen Sahnetag erwischt.

Der berühmte Knoten platzte aber mal so richtig in der zweiten Halbzeit am vergangenen Wochenende gegen den CfR Pforzheim. Fünf Tore erzielte der TSV Essingen nach dem Seitenwechsel und gewann unter dem Strich mit 5:1. „Ich fand auch unsere erste Halbzeit nicht schlecht. Wir haben mutig Fußball gespielt, das hat uns sehr gutgetan. Wir hatten ein sehr gutes Spieltempo. In Überzahl haben wir es dann richtig gut gemacht. Das war dann für Pforzheim schwer zu verteidigen“, so Essingens Trainer Simon Köpf, der mit seiner Mannschaft acht Punkte aus den ersten vier Partien des Jahres geholt hat.

Dennoch wünscht sich der 38-Jährige noch mehr Konstanz in den Leistungen: „Gegen Pforzheim haben wir wieder gesehen, dass wir richtig guten Fußball spielen können. Das müssen wir noch konstanter auf den Platz bringen. Wir fordern es immer wieder ein und das brauchen wir, um uns weiterzuentwickeln.“

Wie könnte ein Coup gelingen?

Mit 39 Punkten hat der TSV momentan ein ordentliches Polster auf die Abstiegszone und kann ohne großen Druck in die Partie beim Spitzenreiter gehen: „Wir wollen dem Spiel unseren Stempel aufdrücken“, sagt Köpf, der natürlich um die für Oberligaverhältnisse außergewöhnliche Klasse des VfR Aalen weiß: „Sie zeigen konstant, dass sie in dieser Saison eine Übermannschaft sind. Elf Gegentore nach 21 Spielen – das ist unfassbar.“

Dass im Fußball vieles möglich ist, zeigte zuletzt auch ein norwegischer Club in der Königsklasse, an den Köpf in diesem Zusammenhang erinnert: „Keiner hätte erwartet, dass Bodø/Glimt ins Achtelfinale der Champions League kommt. Und sie waren kurz davor, ins Viertelfinale einzuziehen.“ Das ein oder andere Szenario für einen Derby-Coup hat Köpf im Sinn: „Eins wäre, dass wir früh in Führung gehen, Aalen danach anrennt und wir Konter setzen. Oder wir halten lange die Null und schlagen dann kurz vor Schluss zu.“

Spielfeld enger halten

Für die Vorbereitung hat sich Köpf unter anderem das Hinspiel noch einmal angeschaut und vor allem folgende Erkenntnis daraus gezogen: „Wir haben das Spielfeld zu groß werden lassen. Immer wenn wir das machen, müssen wir defensiv so viel laufen, und es fehlt in den Aktionen mit Ball die Kraft.“ Entsprechend wünscht sich der Essinger Coach eine kompakte Ordnung im Verhalten gegen den Ball: „Wenn wir vorne draufgehen, müssen wir dahinter nachschieben. Wenn wir uns fallen lassen, müssen die Vorderen auch fallen.“

Nicht mitwirken können dabei Manuel Abele, Daniel Schelhorn, Yusuf Coban und Alex Paul. Insgesamt wünscht sich Köpf einen selbstbewussten Auftritt seiner Mannschaft: „Wir brauchen einen Sahnetag. Aber wir können auch richtig gut Fußball spielen. Das wollen wir am Samstag zeigen.“