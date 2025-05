TSV Essingen: "Aber so ist Fußball manchmal"

Der TSV Essingen gewann am gestrigen Freitagabend in der Oberliga mit 2:1 bei der TSG Backnang. Die Gastgeber haben deutlich mehr Spielanteile, doch die Köpf-Elf zeigt sich effizient und verteidigt die knappe Führung in der zweiten Halbzeit leidenschaftlich über die Ziellinie.

Zweimal parierte Jerome Weisheit stark gegen die Versuche von Vincent Sadler (16.) und Giuliano Greco (18.), in der 19. Minute war der Essinger Schlussmann dann aber machtlos: Nach einem Ballverlust am eigenen Sechzehner war Patrick Tichy frei vor Weisheit und lupfte den Ball sehenswert zur 1:0-Führung ins Netz. „Wir müssen in der Phase froh sein, dass es nur 1:0 stand“, sagte Köpf, der anschließend umstellte – unter anderem rückte Patrick Funk aus der Innenverteidigung wieder ins Mittelfeld.

In der Essinger Startformation gab es eine personelle Änderung: Daniel Bux begann für den verletzten Max Neunhoeffer. Die Anfangsphase gehörte klar den Hausherren, die den TSV mit viel Ballbesitz in die eigene Hälfte drängten. „Wir haben ganz schwer in die Partie gefunden, hatten gar keinen Zugriff. Backnang war die klar bessere Mannschaft und hat es richtig gut gemacht“, analysierte TSV-Trainer Simon Köpf die ersten Minuten.

Mit der ersten Gelegenheit gelang dem TSV in der 23. Minute der Ausgleich: Niklas Groiß steckte durch für Dean Melo, der ebenfalls per Lupfer zum 1:1 traf. Nur sechs Minuten später war die Partie komplett gedreht: Wieder bereitete Groiß vor, Melo zog von links nach innen und traf mit einem flachen Schuss zur 1:2-Führung. „Das war zu diesem Zeitpunkt natürlich völlig unverdient. Aber so ist Fußball manchmal. Es gab auch genug Spiele, in denen wir das Spiel gemacht haben und dann Gegentore kassierten“, so Köpf.

Nach dem Seitenwechsel stand der TSV mit der Führung im Rücken tiefer, ließ Backnang kommen und verteidigte konzentriert in der eigenen Hälfte. „In der zweiten Halbzeit haben wir es richtig gut mit viel Leidenschaft wegverteidigt und so gut wie nichts mehr zugelassen“, so Köpf. Zwar blieb Backnang spielbestimmend, wurde aber nur noch einmal wirklich gefährlich: Ein Abschluss von Claudio Paterno in der 77. Minute strich knapp am Pfosten vorbei. Der TSV hatte zwar immer wieder gute Umschaltmomente, spielte diese aber nicht mehr so konsequent zu Ende wie im ersten Durchgang.

So blieb es beim zweiten Auswärtssieg innerhalb von sechs Tagen. Köpf zog folgendes Fazit: „Unter dem Strich ist es ein glücklicher Sieg, aber für uns natürlich top. Jetzt sind wir eigentlich durch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch etwas passiert.“