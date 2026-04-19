TSV Essingen: "70 Minuten war es sehr dominanter Fußball von uns"

– Foto: Nico Schoch

Der TSV Essingen dominiert über weite Strecken, nutzt seine Möglichkeiten aber nicht und kassiert in der Oberliga beim FSV Hollenbach eine späte 1:2-Niederlage.

Insgesamt drei Änderungen nahm Trainer Simon Köpf in seiner Startelf vor: Leon Leuze, Max Neunhoeffer und Patrick Auracher waren verletzt und wurden durch Daniel Bux, Daniel Schelhorn und Steffen Lang ersetzt. Letztgenannter rückte erst kurzfristig in die Anfangsformation, weil Julian Biebl nach dem Warmmachen ebenfalls verletzt passen musste.

Essingen kontrolliert das Spiel

Trotz der vielen Ausfälle konnte der Tabellendritte aus Essingen die Partie in der Anfangsphase kontrollieren, ohne zunächst zu großen Abschlussmöglichkeiten zu kommen. Die Hausherren, die sich mitten im Abstiegskampf befinden, konzentrierten sich zunächst auf eine kompakte Defensive.

Die ersten Gelegenheiten verbuchte Hollenbach, doch sowohl Sebastian Schiek (20.) als auch Peter Engelmann (28.) verfehlten das Tor. In der 35. Minute war es Besnik Koci, der einen Freistoß aus rund 25 Metern sehenswert in den Winkel zum 0:1 schoss.

Viele Chancen auf das 2:0

In der Folge hatte der TSV die Partie gut im Griff und erspielte sich vor allem nach dem Seitenwechsel einige gute Möglichkeiten auf den zweiten Treffer. In der 48. Minute eroberte Bux den Ball tief in der gegnerischen Hälfte und schoss aus knapp 20 Metern knapp am Pfosten vorbei.

Kurz darauf behauptete sich Dudda gut und bediente Erman Kilic, der aus ordentlicher Position ebenfalls vorbeizielte. In der 55. Minute war Erman Kilic dann der Vorbereiter für Bux, der aus zentraler Position noch im letzten Moment gestört werden konnte.

„70 Minuten war es sehr dominanter Fußball von uns“, sagte Köpf, der dann aber mit ansehen musste, wie Hollenbach in der Schlussphase das Spiel drehte. Zunächst war es Schiek, der in der 76. Minute mit einem wuchtigen Distanzschuss zum 1:1 traf. In der 84. Minute konnte Essingen eine Flanke nicht klären, Julian Henning behielt die Übersicht und legte quer für Jonas Limbach, der aus kurzer Distanz das 2:1 für die Gastgeber erzielte.

Essingen bleibt trotzdem Dritter

Wenig später hätte Alessandro Abruscia fast für die direkte Antwort gesorgt, sein Schuss strich aber knapp am Tor vorbei. So blieb es am Ende bei der ersten Essinger Niederlage in der Rückrunde und in diesem Jahr.

Für Köpf war der Knackpunkt die vergebenen Möglichkeiten auf das zweite Tor: „Es war ein super Spiel von uns. Wir haben heute unsere Chancen nicht genutzt und sie damit leben lassen.“

Aufgrund der Niederlage von Nöttingen bleibt Essingen trotzdem auf Rang drei und empfängt am kommenden Samstag den FC Denzlingen.