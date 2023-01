TSV Eschollbrücken: "Punkteausbeute muss besser werden" Der TSV im Winter-TÜV: Großer Umbruch im Sommer, Jungs zeigten gegen Ende der Saison was möglich ist

Welche Transfers gibt es bei euch in der Winterpause, sind Zu- oder Abgänge geplant?

Die Punktausbeute! Wir haben leider zu viele Punkte liegen lassen (vor allem in der ersten Hälfte der Hinrunde), die wir eigentlich hätten mitnehmen müssen. Zudem waren wir sehr von Verletzungen geplagt und hoffen, dass wir nun weitestgehend davon verschont bleiben.

Was muss im neuen Jahr besser werden?

Da wir im Sommer einen sehr großen Umbruch im Verein hatten lag der Fokus erstmal darauf, dass die Jungs zueinander finden, das hat natürlich etwas Zeit gebraucht. Anfangs stimmten die Ergebnisse gar nicht, doch zum Ende der Hinrunde zeigten die Jungs mit einer Siegesserie von 5 spielen am Stück was möglich sein kann. Besonders gut im Vergleich zum Anfang der Hinrunde ist die Bereitschaft auf dem Platz geworden, keiner ist sich zu schade ein paar Meter mehr zu laufen und einen Fehler für den Mitspieler auszubügeln.

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr?

Bei der ersten Mannschaft gibt es keine Abgänge. Bei der zweiten Mannschaft gibt es 4 Abgänge teils berufsbedingt. Zugänge gibt es bei beiden Mannschaften, bei der ersten Mannschaft wird es 2 Verstärkungen geben und bei der zweiten Mannschaft wird es stand jetzt eine Verstärkung geben, ggf. kommt da noch jemand dazu.

Wer holt sich die Meisterschaft in eurer Liga? Und wer steigt ab?

Meisterschaftsfavorit ist der TSV Braunshardt die von 16 spielen ganze 15 Spiele für sich entscheiden konnten und somit verdient auf Platz eins sind. Um platz zwei werden sich die Fanmannschaft des SV98 und der SV Kamerun streiten. So zumindest unsere Einschätzung.

Den Abstieg möchte man natürlich niemanden gönnen doch es werden die TUS Griesheim, die GW Darmstadt II und die SKG Gräfenhausen II nach unserer Einschätzung nach sich um den Klassenerhalt streiten müssen!

