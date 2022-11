– Foto: Andreas Santner

TSV Eschach – TSV Riedlingen 3:1 (2:0) Deja-Vu in Eschach

Die Rothosen erlebten in Eschach eine Blaupause der letztjährigen Begegnung. Viel Ballbesitz, wenig Ertrag und am Ende eine dann auch verdiente Niederlage. Somit konnten die TSV-Kicker die Chance nicht nutzen, ein sicheres Polster auf die hinteren Plätze zu schaffen.



Eschach stand von Anfang an tief in der eigenen Hälfte, Angriffe der Rothosen erwartend. Die kamen auch und bereits in der 10. Minute hätte der in den letzten Spielen so treffsichere Spielführer Ragg die Führung erzielen müssen, nachdem er von Dominik Früh klasse freigespielt wurde, doch sein Abschluss ging aus 11 Metern flach am linken Pfosten vorbei. In der 11. Minute wurde Sieferts Schuss aus guter Position gerade noch geblockt, wieder hatte Früh serviert. Nach 20 Minuten wurden die Zuspiele der Gäste ungenauer und Eschach biss sich ins Spiel rein. Die zweiten Bälle landeten zumeist bei den Gastgebern, die auch in den Zweikämpfen bissiger waren. Resultat aus einer miserablen Passquote in dieser Phase, sowie mangelhafter Rückwärtsbewegung war der fällig Führungstreffer für Eschach: langer Ball wird per Kopf abgelegt, Hirschle bedankte sich und jagte den Ball flach ins linke Eck – 1:0 (24. Minute). Dann traf Siefert aus kurzer Distanz von links nur das Außennetz. Ein Konter über die entblößte rechte TSV-Abwehrseite brachte die 2:0-Führung für Eschach: Münz aufgerückt, Ballverlust in der Zentralen, Pass in die Schnittstelle, Schuss aus 11 Metern hoch ins linke Eck, unhaltbar für Hermanutz – 2:0 (38. Minute). Ein Kopfball von Sontheimer nach einer Schrode-Ecke ging knapp drüber. Bezeichnend. In der Halbzeit wechselte Coach Keller: Ragg und Binder blieben in der Kabine, für die beiden spielten Dennis Altergot und Hannes Schmid. Eschach fiel gefühlt immer noch tiefer, die kopfballstarke Abwehrkette, verschob vorbildlich, so dass die unzähligen Steckpässe allesamt Beute von blauen Abwehrbeinen waren. Trotzdem kam im TSV-Lager nochmals Hoffnung auf, als Dennis Altergot den Anschlusstreffer markierte, als er den Ball aus dem Gewühl ins Tor jagte – 2:1 (69. Minute). Dann hatte Altergot auch den Ausgleich auf dem Schlappen, aber er zielte viel zu hoch, nachdem er vom eingewechselten Mehidi prima von rechts bedient wurde. In der 80. Minute fiel dann die Entscheidung für die Eschacher: Bröhm drang in den Strafraum ein und sein Schuss schlug links unten ein – 3:1 (80. Minute). Bis zum Schluss fanden die Rothosen kein Mittel mehr, das Eschacher Abwehrbollwerk zu überwinden. Zum Vorrundenabschluss empfängt unser Team am kommenden Samstag den FC Albstadt im Donaustadion.