 2026-05-15T09:36:57.455Z

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TSV Eschach in Ravensburg gefordert, Oberzell unter Siegzwang

Bezirksliga Bodensee: Die Übersicht der Spiele des 32. Spieltags 

von red · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Eleni & Theodore

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Bezirksliga Bodensee
Bad Waldsee
FC Dostluk
Aichstetten
Bergatreute

Tabellenführer TSV Eschach reist nach dem 6:1 gegen die TSG Ailingen zum FV Ravensburg II, während der SV Oberzell gegen den FC Leutkirch kaum noch Spielraum für einen weiteren Ausrutscher hat. Im Verfolgerfeld könnten das Duell zwischen dem TSV Tettnang und dem VfL Brochenzell sowie die Partie des SV Maierhöfen/Grünenbach gegen den SV Baindt neue Verschiebungen bringen. Auch im Tabellenkeller stehen einige wichtige Duelle um den Klassenerhalt an.

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Morgen, 15:00 Uhr
SV Oberzell
SV OberzellSV Oberzell
FC Leutkirch
FC LeutkirchFC Leutkirch
15:00

Für den SV Oberzell ist dieses Heimspiel im Aufstiegsrennen von hoher Bedeutung, da der Rückstand auf Eschach nach dem Unentschieden am vergangenen Spieltag auf fünf Punkte angewachsen ist. Der FC Leutkirch reist nach dem 1:0 gegen den SV Vogt mit neuem Selbstvertrauen an und benötigt im Abstiegskampf weitere Punkte. Das Hinspiel endete mit einem klaren 5:0 für Oberzell. Oberzell steht mit 61 Punkten auf Rang zwei, Leutkirch ist mit 26 Punkten Tabellenplatz 16.
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Morgen, 15:00 Uhr
SV Aichstetten
SV AichstettenAichstetten
SV Vogt
SV VogtSV Vogt
15:00live

Der SV Aichstetten hat sich mit dem 1:1 bei der SGM Unterzeil/Seibranz weiter gefestigt und kann mit einem Heimsieg einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Der SV Vogt trotzte zuletzt dem SV Oberzell ein 1:1 ab und hat damit gezeigt, dass die Mannschaft im Tabellenkeller noch immer Widerstandskraft besitzt. Das Hinspiel gewann Aichstetten mit 2:1 in Vogt. In der Tabelle liegt Aichstetten mit 37 Punkten auf Rang elf, Vogt folgt mit 35 Punkten auf Platz zwölf.
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Morgen, 13:00 Uhr
FV Bad Waldsee
FV Bad WaldseeBad Waldsee
SGM Unterzeil/Seibranz
SGM Unterzeil/SeibranzSGM Unterzeil/Seibranz
13:00

Der FV Bad Waldsee hat beim 1:1 in Meckenbeuren erneut Moral gezeigt und möchte auch in diesem Heimspiel etwas mitnehmen. Die SGM Unterzeil/Seibranz reist nach dem 1:1 gegen den SV Aichstetten an und wartet nun schon seit fünf Spielen auf den nächsten Sieg. Das Hinspiel gewann Unterzeil/Seibranz knapp mit 1:0. Bad Waldsee ist mit 21 Punkten Schlusslicht, während Unterzeil/Seibranz mit 45 Punkten Rang sieben belegt.
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Morgen, 15:00 Uhr
SV Bergatreute
SV BergatreuteBergatreute
TSV Meckenbeuren
TSV MeckenbeurenMeckenbeuren
15:00live
Spieltext Bergatreute - Meckenbeuren
Für den SV Bergatreute wird die Lage immer heikler, denn nach dem 0:1 in Brochenzell bleibt kaum Raum für weitere Rückschläge. Der TSV Meckenbeuren kam zuletzt gegen Bad Waldsee nur zu einem 1:1 und will nun wieder Stabilität gewinnen. Das Hinspiel gewann Meckenbeuren klar mit 3:0. Bergatreute steht mit 31 Punkten auf Rang 14, Meckenbeuren mit 38 Punkten auf Rang zehn.
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Morgen, 15:00 Uhr
TSV Tettnang
TSV TettnangTSV Tettnang
VfL Brochenzell
VfL BrochenzellBrochenzell
15:00live

Vor diesem Duell trennen beide Mannschaften nur zwei Punkte. Der TSV Tettnang gewann zuletzt stark mit 2:1 in Baindt, der VfL Brochenzell holte gegen den SV Bergatreute spät ein 1:0. Das Hinspiel endete 0:0, was auch diesmal auf eine enge, intensive Begegnung hindeutet. Brochenzell liegt mit 47 Punkten auf Rang vier, Tettnang folgt mit 45 Punkten auf Platz sechs und kann mit einem Sieg weiter aufrücken.
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Morgen, 15:00 Uhr
SV Maierhöfen/Grünenbach
SV Maierhöfen/GrünenbachMaierh./Grün
SV Baindt
SV BaindtSV Baindt
15:00

Der SV Maierhöfen/Grünenbach steht nach dem wilden 4:4 gegen den FC Dostluk Friedrichshafen unter dem Eindruck eines bitter verspielten Vorsprungs und möchte nun eine Reaktion zeigen. Der SV Baindt reist mit der 1:2-Niederlage gegen den TSV Tettnang an. Das Hinspiel gewann Baindt mit 3:2. Maierhöfen/Grünenbach steht mit 47 Punkten auf Rang drei, Baindt mit 46 Punkten dahinter auf Rang fünf.
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Morgen, 15:00 Uhr
TSG Ailingen
TSG AilingenTSG Ailingen
FC Dostluk Friedrichshafen
FC Dostluk FriedrichshafenFC Dostluk
15:00

Die TSG Ailingen will das schmerzhafte 1:6 in Eschach abschütteln und sich vor eigenem Publikum wieder anders präsentieren. Der FC Dostluk Friedrichshafen kommt mit Rückenwind aus dem spektakulären 4:4 in Maierhöfen und weiß zugleich, dass im Abstiegskampf jeder weitere Punkt Gold wert ist. Das Hinspiel gewann Dostluk mit 4:2. In der Tabelle ist Ailingen mit 44 Punkten Achter, Dostluk steht mit 28 Punkten auf Rang 15.
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Morgen, 13:00 Uhr
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensb. II
TSV Eschach
TSV EschachTSV Eschach
13:00

Der FV Ravensburg II kommt mit Rückenwind aus dem 4:2 beim SV Weingarten, doch nun wartet die wohl schwerste Aufgabe der Liga. Tabellenführer TSV Eschach hat die TSG Ailingen beim 6:1 überrollt und seine Stellung an der Spitze untermauert. Das Hinspiel gewann Eschach mit 2:0, und auch die Tabelle mit 66 Punkten für den Spitzenreiter gegenüber 41 für Ravensburg II zeigt ein klares Bild auf. Dennoch dürfte Ravensburg II als unangenehme Mannschaft versuchen, dem Favoriten ein Bein zu stellen.