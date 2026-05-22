TSV Eschach in Ravensburg gefordert, Oberzell unter Siegzwang

Für den SV Oberzell ist dieses Heimspiel im Aufstiegsrennen von hoher Bedeutung, da der Rückstand auf Eschach nach dem Unentschieden am vergangenen Spieltag auf fünf Punkte angewachsen ist. Der FC Leutkirch reist nach dem 1:0 gegen den SV Vogt mit neuem Selbstvertrauen an und benötigt im Abstiegskampf weitere Punkte. Das Hinspiel endete mit einem klaren 5:0 für Oberzell. Oberzell steht mit 61 Punkten auf Rang zwei, Leutkirch ist mit 26 Punkten Tabellenplatz 16. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Aichstetten Aichstetten SV Vogt SV Vogt 15:00 live PUSH



Der SV Aichstetten hat sich mit dem 1:1 bei der SGM Unterzeil/Seibranz weiter gefestigt und kann mit einem Heimsieg einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Der SV Vogt trotzte zuletzt dem SV Oberzell ein 1:1 ab und hat damit gezeigt, dass die Mannschaft im Tabellenkeller noch immer Widerstandskraft besitzt. Das Hinspiel gewann Aichstetten mit 2:1 in Vogt. In der Tabelle liegt Aichstetten mit 37 Punkten auf Rang elf, Vogt folgt mit 35 Punkten auf Platz zwölf.

---



Der FV Bad Waldsee hat beim 1:1 in Meckenbeuren erneut Moral gezeigt und möchte auch in diesem Heimspiel etwas mitnehmen. Die SGM Unterzeil/Seibranz reist nach dem 1:1 gegen den SV Aichstetten an und wartet nun schon seit fünf Spielen auf den nächsten Sieg. Das Hinspiel gewann Unterzeil/Seibranz knapp mit 1:0. Bad Waldsee ist mit 21 Punkten Schlusslicht, während Unterzeil/Seibranz mit 45 Punkten Rang sieben belegt.

---

Morgen, 15:00 Uhr SV Bergatreute Bergatreute TSV Meckenbeuren Meckenbeuren 15:00 live PUSH

Spieltext Bergatreute - Meckenbeuren

Für den SV Bergatreute wird die Lage immer heikler, denn nach dem 0:1 in Brochenzell bleibt kaum Raum für weitere Rückschläge. Der TSV Meckenbeuren kam zuletzt gegen Bad Waldsee nur zu einem 1:1 und will nun wieder Stabilität gewinnen. Das Hinspiel gewann Meckenbeuren klar mit 3:0. Bergatreute steht mit 31 Punkten auf Rang 14, Meckenbeuren mit 38 Punkten auf Rang zehn.

---

Morgen, 15:00 Uhr TSV Tettnang TSV Tettnang VfL Brochenzell Brochenzell 15:00 live PUSH



Vor diesem Duell trennen beide Mannschaften nur zwei Punkte. Der TSV Tettnang gewann zuletzt stark mit 2:1 in Baindt, der VfL Brochenzell holte gegen den SV Bergatreute spät ein 1:0. Das Hinspiel endete 0:0, was auch diesmal auf eine enge, intensive Begegnung hindeutet. Brochenzell liegt mit 47 Punkten auf Rang vier, Tettnang folgt mit 45 Punkten auf Platz sechs und kann mit einem Sieg weiter aufrücken.

---



Der SV Maierhöfen/Grünenbach steht nach dem wilden 4:4 gegen den FC Dostluk Friedrichshafen unter dem Eindruck eines bitter verspielten Vorsprungs und möchte nun eine Reaktion zeigen. Der SV Baindt reist mit der 1:2-Niederlage gegen den TSV Tettnang an. Das Hinspiel gewann Baindt mit 3:2. Maierhöfen/Grünenbach steht mit 47 Punkten auf Rang drei, Baindt mit 46 Punkten dahinter auf Rang fünf.

---

Morgen, 15:00 Uhr TSG Ailingen TSG Ailingen FC Dostluk Friedrichshafen FC Dostluk 15:00 PUSH



Die TSG Ailingen will das schmerzhafte 1:6 in Eschach abschütteln und sich vor eigenem Publikum wieder anders präsentieren. Der FC Dostluk Friedrichshafen kommt mit Rückenwind aus dem spektakulären 4:4 in Maierhöfen und weiß zugleich, dass im Abstiegskampf jeder weitere Punkt Gold wert ist. Das Hinspiel gewann Dostluk mit 4:2. In der Tabelle ist Ailingen mit 44 Punkten Achter, Dostluk steht mit 28 Punkten auf Rang 15.

---