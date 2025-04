TSV Eschach II gewinnt 5:4-Torspektakel, 9:1 des TSV Regglisweiler

SV Wolfegg – SG Waldburg/Grünkraut 3:3

Ein spannendes Duell lieferten sich der SV Wolfegg und die SG Waldburg/Grünkraut. Martin Adler brachte die Gastgeber in der 12. Minute in Führung. Niklas Sterk glich in der 27. Minute aus, Deniz Akcicek drehte das Spiel in der 33. Minute, ehe Ludwig Müller in der 40. Minute auf 1:3 erhöhte. Doch Wolfegg kam zurück: Philipp Feser traf in der 53. Minute zum Anschluss und glich in der 67. Minute zum 3:3-Endstand aus.

SV Reute – TSV Eschach II 4:5

Vor 120 Zuschauern entwickelte sich ein spektakuläres Torfestival. Maurice Epple brachte Reute in der 9. Minute in Führung, doch Malte Häußler (13.) und Tobias Weiß (15.) drehten die Partie schnell. Malte Häußler (25.) und erneut Tobias Weiß (27.) bauten die Führung für Eschach II aus. Niklas Klawitter verkürzte in der 30. Minute per Foulelfmeter, doch Pascal Ungemach stellte in der 32. Minute auf 2:5. Maurice Epple (69., erneut per Foulelfmeter) und Julian Neyer (90.+1) machten es noch einmal spannend, doch Eschach rettete den knappen Sieg ins Ziel.

FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss – SV Haisterkirch 4:0

Die Gastgeber dominierten von Beginn an. Moritz Fäßler brachte Wilhelmsdorf in der 10. Minute in Führung, Julian Mücke (15.) und Martin Berenbold (18.) bauten die Führung schnell aus. Nach der Pause traf erneut Moritz Fäßler in der 60. Minute zum verdienten 4:0-Endstand.

SG Aulendorf – TSG Bad Wurzach 4:2

Vor 125 Zuschauern ging Bad Wurzach durch Pirmin Vincon in der 12. Minute in Führung. Doch Aulendorf schlug zurück: Lukas Steinhauser (31.), Andreas Maucher (34.) und Marcel Teißler (45.+1) drehten das Spiel noch vor der Pause. Ramazan Ugur erhöhte in der 59. Minute auf 4:1. In der 90.+4 Minute verkürzte Pirmin Vincon per Foulelfmeter noch auf 4:2.

FV Bad Waldsee – SG Baienfurt 4:1

Luis Manz brachte Bad Waldsee in der 12. Minute in Führung, doch Julian Heinzler glich in der 16. Minute für Baienfurt aus. Hannes Martin (19.) und Kadir Keskin (25.) sorgten schnell für klare Verhältnisse. Christian Lächele setzte in der 76. Minute den Schlusspunkt zum 4:1.

SV Ankenreute – TSV Bodnegg 4:0

Vor 200 Zuschauern dominierte der SV Ankenreute die Partie. Robin Braun traf in der 25. und 33. Minute doppelt. Patrick Padberg erhöhte in der 42. Minute auf 3:0, bevor Benjamin Debastian in der 88. Minute den 4:0-Endstand herstellte.

TSV Berg II – SV Wolpertswende 2:1

Leon Geng brachte den TSV Berg II in der 15. Minute in Führung. Daniel Litz glich in der 51. Minute für Wolpertswende aus, doch nur eine Minute später erzielte Leon Geng mit seinem zweiten Treffer den 2:1-Siegtreffer für die Gastgeber.