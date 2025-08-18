TSV Eschach dreht Spiel gegen Baindt, verrücktes Spiel in Brochenzell

---







SV Oberzell kontrollierte das Spiel von Beginn an und konnte sich bereits in der 18. Minute durch Tim Kibler in Führung bringen. Kurz vor der Pause erhöhte Steffen Friedrich auf 2:0 (45.), womit die Partie entschieden war. Mit nun sechs Punkten belegt der SV Oberzell den zweiten Tabellenplatz, punktgleich mit Spitzenreiter TSV Eschach.

---



Fabian Nadig brachte den FC Leutkirch früh in Führung (14.) und baute diese nur sechs Minuten später zum 2:0 aus (20.). Maximilian Rasch erhöhte kurz vor der Pause auf 3:0 (43.), bevor Nick Diehnelt für Tettnang verkürzen konnte (55.). Marvin Ringer setzte in der 71. Minute den Schlusspunkt für Leutkirch. Der FC Leutkirch feierte damit den ersten Saisonsieg, Tettnang bleibt bei drei Punkte stehen.

----



Der SV Vogt ging bereits in der 4. Minute durch Manfred Kraus in Führung, versäumte es aber in der ersten Halbzeit weitere Chancen zu einer höheren Führung zu nutzen. Es war dann Philipp Greiter in der 72. Minute der für Maierhöfen/Grünenbach zum 1:1ausgleichen konnte. Mit nun schon vier Punkten steht Maierhöfen auf Platz drei, während Vogt erst einen Punkt auf dem Konto hat.

---



Ömer Faruk Avci brachte die TSG Ailingen früh in Führung (18.), Noah Roggors konnte für Unterzeil/Seibranz noch vor der Halbzeit ausgleichen (42.). Das Spiel blieb danach ausgeglichen, weitere Möglichkeiten auf beiden Seiten wurden nicht genutzt. Unterzeil/Seibranz belegt mit einem Punkt auf Platz zwölf, Ailingen mit zwei auf Platz elf.

---



Manuel Schmitt erzielte bereits in der 5. Minute den einzigen Treffer des Spiels für den TSV Meckenbeuren. Die Heimelf verteidigte die Führung konzentriert und ließ kaum Chancen für Ravensburg II zu. Mit dem knappen Heimsieg klettert der TSV Meckenbeuren auf Platz vier, während FV Ravensburg II mit einem Punkt auf Platz 13 bleibt.

---



VfL Brochenzell und SV Weingarten trennten sich nach einem spektakulären Schlagabtausch mit 3:3. Marcel Bachhofer brachte die Gäste früh in Führung (16.), doch Manuel Burkhart glich noch vor der Pause aus (36.). Nach dem erneuten Treffer von Bachhofer (67.) gelang Benedict Schwier (80.) wiederum der Ausgleich. Kubilay Bozkurt erzielte in der 85. Minute die dritte Führung für Brochenzell, doch auch diese hielt nur 3 Minuten stand da André Ammann mit seinem Tor den Schlusspunkt setzte.

---



Tobias Fink brachte Baindt in der 13. Minute in Führung, doch David Sprenger glich per Foulelfmeter (20.) aus. Marko Szeibel stellte per Foulelfmeter dann auf 2:1 (26.) für Baindt. Durch Tore von Max Bröhm (57.), Simon Schmid (73.), Pascal Ungemach (78.) und ein Eigentor von Henry Hosse (89.) drehte der TSV Eschach dann das Spiel und feierten einen klaren 5:2-Erfolg. Die Gäste übernehmen nach dem Sieg mit sechs Punkten die Tabellenführung, Baindt belegt mit drei Punkten Platz sieben.

---



Daniel Ademi brachte Aichstetten im Duell der Aufsteiger in der 35. Minute in Führung, Max Wiest glich für Bad Waldsee aus (62.). Jakob Zeh erzielte in der 80. Minute den entscheidenden Treffer für die Heimmannschaft. Der SV Aichstetten steht nun mit drei Punkten auf Platz sechs, der FV Bad Waldsee bleibt weiter ohne Punkte. .





