Die Mannschaft widmete den Sieg dem schwer verletzten Michael Eitel. – Foto: TSV Eschach

TSV Eschach belohnt sich nach Sieg gegen Buch mit Spiel gegen Ulm Nach dem 2:1-Erfolg gegen den Landesligisten TSV Buch steht der TSV Eschach in der dritten Runde des WFV-Pokals.

Mit dem Einzug in die dritte Runde des WFV-Pokals hat sich der TSV Eschach selbst ein sportliches Fest beschert. Am Mittwoch, den 27. August, empfängt der Bezirksligist aus Oberschwaben um 17:15 Uhr keinen Geringeren als den Drittligisten SSV Ulm 1846 Fußball. „Das ist natürlich ein tolles Ereignis für den ganzen Verein und jeden Einzelnen. So etwas erlebt man nicht alle Tage!“, sagt Ingo Martin. Der Trainer zeigte sich nach dem 2:1-Sieg gegen den höherklassigen Landesligisten TSV Buch entsprechend stolz: „Eine absolut starke Mannschaftsleistung und auch nicht unverdient. Hut ab! Ich bin wirklich stolz auf das Team!“

Gestern, 16:00 Uhr TSV Eschach TSV Eschach TSV 1889 Buch TSV Buch 2 1 Abpfiff Dabei verlief die Partie gegen den Landesligisten zunächst wenig verheißungsvoll. Bereits in der sechsten Minute brachte Manuel Schrapp den TSV Buch in Führung. Doch Eschach konnte das Spiel in der 2. Halbzeit drehen: Max Bröhm gelang in der 60. Minute der Ausgleich, ehe Tobias Weiß nur fünf Minuten später mit dem 2:1 den Endstand herstellte. Umso bemerkenswerter war die Moral der Mannschaft angesichts eines ernsten Zwischenfalls: In der 56. Minute verletzte sich Abwehrspieler Michael Eitel schwer. „Das war ein großer Schock und schwer für die Spieler, das zu sehen! Er ist bereits erfolgreich operiert worden. Umso höher ist es zu bewerten, wie die Mannschaft danach reagiert hat“, betont Martin.

Mit Ambitionen in die neue Bezirksligasaison Am kommenden Sonntag (15:00 Uhr) empfängt der TSV nun den FC Dostluk Friedrichshafen zum Saisonauftakt in der Bezirksliga Bodensee. Nach dem dritten Platz in der Vorsaison zählt Eschach erneut zum erweiterten Favoritenkreis. Martin will sich jedoch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen: „Das werden wir sehen. Favoriten sind für mich Oberzell, Vogt und FV Ravensburg 2. Dahinter gibt es einige Teams, die durchaus ambitioniert sind. Da gehören wir dazu.“