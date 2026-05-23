TSV Eschach bejubelt Meisterschaft, Drama in Oberzell

Ein wahres Torspektakel erlebten die Zuschauer in einer hochdramatischen Begegnung. Der gastgebende SV Oberzell erwischte einen Blitzstart, als Marcel Bachhofer in der 2. Minute das 1:0 markierte. Der FC Leutkirch zeigte sich unbeeindruckt und glich durch Fabian Nadig in der 13. Minute zum 1:1 aus. In der Folge drehten die Gäste auf: Fisnik Bajrami erzielte die Treffer zum 1:2 und zum 1:3, wobei für diese beiden Tore im Spielprotokoll keine genaue Minutenangabe vorliegt. Oberzell bewies in der zweiten Halbzeit jedoch große Moral. Zunächst verkürzte erneut Marcel Bachhofer in der 56. Minute auf 2:3, ehe Tim Kibler tief in der Nachspielzeit, in der 90.+6 Minute, den Treffer zum 3:3-Ausgleich beisteuerte.

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Im Duell der sicherten sich die Gäste drei Punkte. Der SV Vogt ging in der zweiten Halbzeit durch einen Treffer von Yannic Huber in der 58. Minute mit 0:1 in Führung. Die endgültige Entscheidung zugunsten der Gäste führte Dominik Glaser in der 72. Minute mit dem Tor zum 0:2-Endstand herbei. ---

Ein deutlicher Erfolg für die Gäste prägte dieses ungleiche Duell. Für die SGM Unterzeil/Seibranz begann die Partie nach Maß, als Oliver Schwarz bereits in der 4. Minute das 0:1 erzielte. Derselbe Akteur, Oliver Schwarz, baute die Führung in der 34. Minute auf 0:2 aus. Nach dem Seitenwechsel sorgte Florian Buffler in der 53. Minute mit dem Treffer zum 0:3 für klare Verhältnisse. ---

Eine knappe und bis zum Schluss spannende Angelegenheit sahen die Zuschauer beim Aufeinandertreffen des SV Bergatreute und des TSV Meckenbeuren. Das entscheidende Tor fiel bereits im ersten Durchgang, als Robin Bießenberger in der 28. Minute den Treffer zum 0:1 für die Gäste markierte. Bergatreute schaffte es in der verbleibenden Spielzeit nicht mehr, den Ausgleich zu erzwingen. ---

Der VfL Brochenzell feierte im Auswärtsspiel einen Erfolg. Die Weichen für den Sieg wurden noch vor der Pause gestellt, als Maximilian Marschall in der 39. Minute das 0:1 erzielte. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff schwächten sich die Gastgeber, als Luis Ammann vom TSV Tettnang in der 45. Minute die Rote Karte sah. In Überzahl machte Dennis Rist in der 74. Minute mit dem Tor zum 0:2 alles klar. ---

Ein Blitzstart direkt nach der Halbzeitpause entschied diese extrem enge und umkämpfte Partie. Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff erlöste Tobias Fink in der 46. Minute den SV Baindt mit dem Treffer zum 0:1-Endstand. Der SV Maierhöfen/Grünenbach konnte auf diesen Rückschlag nicht mehr antworten. ---

Ein hochemotionaler Schlagabtausch und ein wahres Offensivspektakel ereignete sich in dieser Begegnung. Die TSG Ailingen ging zunächst durch Jannis Kohler in der 20. Minute mit 1:0 in Führung. Die Gäste glichen durch Alessio Genua in der 30. Minute zum 1:1 aus. Kurz vor der Pause brachte Dean Fiegle in der 41. Minute Ailingen wieder mit 2:1 in Front. Nach dem Seitenwechsel schlug der FC Dostluk Friedrichshafen eiskalt zurück, als Kevin Can Banoglu in der 48. Minute das 2:2 erzielte. Die erneute Heimführung zum 3:2 markierte Ömer Faruk Avci in der 60. Minute. Doch Friedrichshafen bewies Nehmerqualitäten: Alessio Genua glich in der 67. Minute zum 3:3 aus, ehe Kevin Can Banoglu in der Nachspielzeit, genauer in der 90.+5 Minute, den vielumjubelten 3:4-Siegtreffer für die Gäste erzielte. ---