TSV Erling und FSV Höhenrain retten sich beide vor dem Abstieg

Sowohl Erling-Andechs als auch Höhenrain konnten mit Siegen am letzten Spieltag den Abstieg runter in die A-Klasse noch vermeiden.

Über eine absolute Willensleistung haben sich die Fußballer des TSV Erling-Andechs am Samstag in der Kreisklasse gehalten. Das Team von Spielertrainer Kevin Enzi siegte am letzten Spieltag mit 3:0 auswärts beim ESV Penzberg. In der Rückrunde waren die Erlinger auf dem absteigenden Ast, das Trainerteam bemängelte phasenweise die Einstellung der Spieler „Nach oben ging nichts mehr, und in Sachen Klassenerhalt haben wir uns zu lange sicher gefühlt. Es war dann immer so larifari“, berichtet Co-Trainer Simon Billinger. Spätestens in der Trainingswoche vor dem Saisonfinale habe dann aber „ein großes Umdenken“ innerhalb der Mannschaft stattgefunden. Billinger: „Wir wussten, dass wir gewinnen müssen, um die Relegation zu umgehen. Plötzlich war ein ganz anderer Zug drin.“

Diesen Zug konnten die Erlinger auch auf den Platz nach Penzberg transportieren. Die Gäste gaben von Minute eins an den Ton an, waren griffig und ließen hinten nahezu nichts zu. Vor dem gegnerischen Tor ging Kevin Enzi mit gutem Vorbild voran, der Spielertrainer sorgte höchstselbst für den „Dosenöffner“ (Billinger) und erzielte in der Anfangsphase das 1:0. Noch vor der Pause bereitete sich Martin Erras ein schönes Abschiedsgeschenk, indem er auf 2:0 erhöhte. Der Routinier wird ab der kommenden Saison für die Sportfreunde Breitbrunn auflaufen. Fabio Graf setzte mit seinem Treffer zum 3:0 den Schlusspunkt.