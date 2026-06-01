Deutlich das Nachsehen hatte der TSV Erling-Andechs (in Weiß) im Kellerduell in Benediktbeuern. Die Hausherren retteten sich in die Relegation, Erling stieg ab. – Foto: Ewald J.Scheitterer

Der TSV Erling-Andechs verliert am letzten Spieltag mit 1:4 in Benediktbeuern und steigt aus der Kreisklasse ab. Für viele Spieler ist es der erste Abstieg ihrer Karriere.

Das Ruder konnten Erlings Fußballer auch am letzten Spieltag nicht mehr herumreißen. Nach der bitteren 1:4-Pleite in Benediktbeuern am Samstag ist der Abstieg aus der Kreisklasse besiegelt. „Die Situation ist natürlich sehr enttäuschend für uns. Ein Abstieg ist immer schlimm – vor allem, wenn er für viele Spieler der erste ist“, bilanzierte der spielende Sportliche Leiter, Ludwig Metz. Der Gang in die A-Klasse hatte sich in den vergangenen Wochen bereits abgezeichnet: Keines der letzten sieben Saisonspiele konnten die Erlinger gewinnen.

Die kommende Spielzeit in der A-Klasse will der TSV Erling-Andechs dann für einen Neustart nutzen. „Vielleicht können sich die jungen Spieler dort sogar besser entfalten“, betont Metz. „Wir wollen wieder mehr Wert auf Spielkultur legen, nicht nur auf Kampf.“

Auch im Keller-Duell in Benediktbeuern erwischten die Gäste einen denkbar schlechten Start. Schon nach 13 Spielminuten führten die Hausherren mit 2:0. „Wir waren sehr anfällig bei Flanken und Standardsituationen. Das muss sich die Viererkette ankreiden lassen“, bemängelte Metz. Auch das 3:0 kam noch vor der Pause nach ähnlichem Muster zustande – wieder war es ein Kopfball-Gegentor. Im zweiten Durchgang versuchte Erling noch einmal verzweifelt, alle Kräfte zu mobilisieren, doch spätestens nach dem 0:4 erschien die Situation ausweglos. „Es war nichts zu holen. Das steht leider symptomatisch für die ganze Saison“, kommentierte Metz, dem in der Nachspielzeit immerhin noch der Ehrentreffer gelang.

SV Eurasburg-Beuerberg – SC Pöcking-P. 1:0 (0:0) Tor: 1:0 Kerschbaumer (89.)

Der SC Pöcking-Possenhofen hat zum Saisonabschluss zwar verloren, aber dennoch den Klassenerhalt geschafft. „Wir haben uns gut reingezittert“, scherzte Trainer Daniel Flath nach der 0:1-Niederlage beim SV Eurasburg-Beuerberg.

Auch wenn es für die Gastgeber um nichts mehr ging, machten sie dem SCPP von Anfang an das Leben schwer. Die Gäste wussten, dass sie bei einem Unentschieden sicher die Klasse halten würden, und danach sah es lange Zeit auch aus. „Es war ein klassisches 0:0-Spiel“, fasste Flath zusammen. Als Eurasburg kurz vor dem Abpfiff doch noch einen Treffer erzielte, hielt sich die Enttäuschung allerdings in Grenzen. Denn zu diesem Zeitpunkt wussten die Pöckinger, deren Spiel mit etwas Verspätung angepfiffen worden war, bereits, dass die SG Hungerbach gegen die SG Farchant/Oberau mit 1:0 gewonnen hatte und sie selbst somit auch bei einer Niederlage in der Liga bleiben würden.

„Wir waren in der Winterpause Letzter und sind jetzt Neunter. Wir können mit der Rückrunde wirklich zufrieden sein“, sagte Flath. Er kündigte an, als Trainer weiterzumachen, zudem werde man noch einen weiteren Trainer als Unterstützung hinzuholen.

SG Starnberg/Söcking – SpFrd Bichl 6:1 (1:1) Tore: 0:1 Behm (7.), 1:1, 2:1 Hüther (19., 47.), 3:1 Steidle (49.), 4:1 Hüther (61.), 5:1, 6:1 V. Nitsch (80., 90.+3)

„Besser hätte es nicht laufen können“, freute sich Sascha Grießhammer, Co-Trainer der SG Starnberg/Söcking, nach dem gelungenen Saisonabschluss am Samstag. Mit der finalen Aktion des 6:1-Erfolgs über die Sportfreunde Bichl hatte der Kreisklasse-Meister auch endlich sein letztes Saisonziel erreicht: Durch seinen Treffer in der dritten Minute der Nachspielzeit sicherte sich Vincent Nitsch noch den Titel als bester Torjäger in der Kreisklasse 3. „Wir wollten unbedingt, dass er es schafft. So war es ein krönender Abschluss“, betonte Grießhammer. Sein erstes der zwei benötigten Tore hatte Nitsch in der 80. Minute markiert. Zuvor trafen Ben Steidle und dreimal Valentin Hüther für die Spielgemeinschaft.

TSV Feldafing – FSV Höhenrain 2:3 (0:0) Tore: 1:0 Dreesen (49.), 1:1 A. Mühr (70.), 2:1 Dreesen (80.), 2:2 A. Lech (89./HE), 2:3 F. Schaller (90.+4)

In einem freundschaftlichen Duell ließen der TSV Feldafing und der FSV Höhenrain am Samstag die Kreisklasse-Spielzeit ausklingen. Lange sah es so aus, als hätten die Hausherren aus Feldafing knapp die Nase vorn, ehe sich der FSV per Doppelschlag in der Schlussphase noch kurzerhand den letzten Saisondreier sicherte. Damit festigten die Fußballer vom Bussardweg Platz drei in der Endtabelle – der perfekte Abschluss einer überragenden Saison, fand Cheftrainer Christian Sedlmeier: „Wir sind sehr glücklich und stolz auf das Geleistete.“

Über das Zustandekommen des Dreiers am Samstag wollte der Coach dennoch lieber „den Mantel des Schweigens“ legen. „Der Sieg war sehr glücklich“, gab Sedlmeier dann aber noch zu. Bei brütender Hitze kontrollierte Feldafing über weite Strecken das Geschehen. Jakob Dreesen brachte die Gastgeber nach einer torlosen ersten Hälfte gleich zweimal in Führung, zwischenzeitlich hatte Andreas Mühr per direkt verwandeltem Eckball zum 1:1 ausgeglichen. Einen schmeichelhaften Handelfmeter versenkte Adrian Lech in der 89. Minute zum 2:2, ehe Franz Schaller tief in der Nachspielzeit den Siegtreffer markierte. Nach Abpfiff wurde es auf Feldafinger Seite noch emotional: Mit Niko Kreißl wurde ein langjähriger Leistungsträger in den Ruhestand verabschiedet.