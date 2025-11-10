TSV Erling-Andechs erfüllt „hohe Ziele“ – SC Pöcking-Possenhofen verliert knapp gegen Primus

Neben der SG Starnberg/Söcking sind die Fußballer vom TSV Erling-Andechs aktuell die Mannschaft der Stunde in der Kreisklasse 3. Mit dem 3:1 über den Aufsteiger aus Bichl fuhr das Team von Spielertrainer Kevin Enzi am Sonntag den vierten Dreier in Folge ein. „Zurzeit ist das Momentum einfach auf unserer Seite“, so der Coach, der die sensationelle Serie mit seinem Fünf-Spiele-Plan vor der Winterpause selbst heraufbeschworen hatte.

„Man muss sich hohe Ziele stecken. Um ehrlich zu sein, hätte ich aber nicht gedacht, dass wir es wirklich durchziehen können“, gab Enzi zu. Marius Pfänder brachte Erling zunächst mit 1:0 in Führung, Leo Metz hatte den Treffer mit einem „mustergültigen Mats-Hummels-Außenristpass“ (Enzi) vorbereitet. Wenig später wurde ein Flankenversuch von Vincenzo Orlando immer länger und senkte sich perfekt zum 2:0 ins lange Eck. Auch von Bichls Anschlusstor ließen sich die Gastgeber anschließend nicht aus der Ruhe bringen. Nach der Pause krönte Leo Metz seine Leistung mit der 3:1-Vorentscheiung vom Elfmeterpunkt.

Dem SC Pöcking ist im Auswärtsspiel beim Tabellenführer SV Raisting II mal wieder ein schwacher erster Durchgang zum Verhängnis geworden. „Die erste Halbzeit war sehr schlecht“, gab SCPP-Trainer Daniel Flath nach der 2:3-Niederlage zu. Schon nach fünf Minuten köpfte der bayernligaerfahrene Routinier Ludwig Huber die Gastgeber in Führung. Nach knapp einer halben Stunde baute Ramon Messner den Vorsprung per Foulelfmeter sowie einen weiteren Treffer aus dem Spiel heraus aus.

Die endgültige Entscheidung verhinderte SCPP-Keeper Marius Klitscher, indem er einen weiteren Raistinger Strafstoß parierte. Nach dem Seitenwechsel zeigte Pöcking ein anderes Gesicht. Christopher Fiegel gab mit seinem Treffer kurz nach Wiederbeginn das Signal zur Aufholjagd und verkürzte in der 88. Minute sogar noch auf 2:3. „Wir haben eine deutliche Leistungssteigerung gezeigt. Leider kam das zweite Tor etwas zu spät, aber vom Spielverlauf wäre ein Unentschieden vielleicht sogar verdient gewesen“, sagte Coach Flath.