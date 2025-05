TSV Eriskirch stellt neuen Trainer vor – Dank an Erdal Nestler

Eriskirch – Nach einer sportlich schwierigen Saison und dem Abstieg in die Kreisliga B richtet der TSV Eriskirch den Blick nach vorn und stellt die Weichen für einen Neuanfang. Mit Ramin Nossratabadi präsentiert der Verein einen neuen Cheftrainer, der künftig an der Seitenlinie stehen wird.

Der TSV bedankt sich in diesem Zuge herzlich bei Erdal Nestler, der das Team im vergangenen Jahr mit großem Engagement betreut hat. Nestler zeichnete sich nicht nur durch seine fachliche Kompetenz, sondern auch durch seine außergewöhnliche Loyalität zum Verein in dieser schwierigen Saison aus. Die Abteilungsleitung lobt insbesondere seinen unermüdlichen Einsatz in einer sportlich herausfordernden Zeit.