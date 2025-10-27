 2025-10-27T08:53:35.915Z

Allgemeines
– Foto: Lara Staudacher

TSV Erbach jubelt, FC Neenstetten glänzt, FV Weißenhorn top

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Donau/Iller los?

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Donau/Iller war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Kreisliga A1:

SG Griesingen – SG Emerkingen/Ehingen-Süd 3:2
Vor 200 Zuschauern entwickelte sich ein packendes Derby mit vielen Wendungen. Luan Wöckel (5.) brachte die Gäste früh in Führung, doch Alexander Höß (29.) glich für Griesingen aus. Nach der Pause traf Peter Gobs (47.) zur Führung, die Niko Schenzle (49.) postwendend egalisierte. Nur vier Minuten später schlug Gobs erneut zu (53.) und besiegelte damit den Heimsieg der SG Griesingen in einer intensiven Partie.

SC Heroldstatt – RSV Ermingen 1:3
Heroldstatt begann stark und lag durch Sven König (10.) und Sven Schindler (15.) schnell mit 2:0 vorne. Danach übernahm jedoch Ermingen zunehmend die Kontrolle. Jakob Kneer (57.) verkürzte, und in der Schlussphase machte erneut Sven König (85.) mit seinem zweiten Treffer den Sieg für Heroldstatt klar.

SGM Schmiechtal/Alb I – SV Ringingen 4:0
Die Gastgeber zeigten eine geschlossene Mannschaftsleistung und setzten sich souverän durch. Fabian Mayer (43.) brachte sein Team kurz vor der Pause in Führung, Michael Müller (45.+1) legte direkt nach. Im zweiten Durchgang erhöhte Müller (81.) erneut, ehe Julian Bloching (87.) den klaren Endstand herstellte.

SV Niederhofen – SG Oberdischingen/Ersingen 1:3
Die Gäste bestimmten das Spiel über weite Strecken. Fabian Guggenberger (15.) und Raphael Schirmer (30.) sorgten früh für eine komfortable Führung. Jonah Ziegler (76.) erhöhte auf 0:3, ehe Florian Fundel (78.) für Niederhofen noch den Ehrentreffer erzielte.

SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen – TSV Einsingen 1:0
In einer defensiv geprägten Partie entschied ein frühes Tor das Spiel. Steffen Braig (20.) traf für die Gastgeber, die ihren Vorsprung mit disziplinierter Abwehrarbeit über die Zeit brachten. Einsingen drängte zwar auf den Ausgleich, blieb aber ohne Erfolg.

SV Pappelau-Beiningen – TSV Erbach 2:6
Torreich und einseitig verlief diese Begegnung. Gianluca Burdo (9., 29.) und Manuel Freudenreich (19.) brachten Erbach schnell mit 0:3 in Front. Jakob Ganzenmüller (28.) traf kurzzeitig für die Gastgeber, doch nach der Pause bauten Tim Maier (51.), Anid Zenic (84.) und Benjamin Zwicker (90.) die Führung weiter aus. Agon Hehl (58.) konnte zwischenzeitlich noch auf 2:4 verkürzen.

SG Altheim – FV Schelklingen-Hausen 2:1
Vor 150 Zuschauern zeigte Altheim eine konzentrierte Leistung. Johannes Rech (39.) sorgte für die Führung, Jochen Pflug (65.) legte nach. Sandro Müller (85.) machte es mit dem 2:1 noch einmal spannend, sah aber kurz darauf Gelb-Rot (87.), ebenso wie Martin Pfänder (89.) auf Altheimer Seite. Die Gastgeber brachten das Ergebnis über die Zeit.

TSV Blaubeuren – SSG Ulm 99 II 1:2
Die Gäste aus Ulm nutzten ihre Chancen konsequent. Leon Engelmann (36.) und Alexander Beer (38.) trafen innerhalb von zwei Minuten zur 2:0-Pausenführung. Josef Gauss (75.) sorgte im zweiten Durchgang mit seinem Treffer noch einmal für Spannung, doch der SSG gelang es, den knappen Vorsprung ins Ziel zu retten.

Kreisliga A2:

TSV Bermaringen – SGM Albeck/Göttingen 5:0
Ein überzeugender Heimauftritt des TSV Bermaringen. Bereits in der vierten Minute eröffnete Matthis Härle den Torreigen und legte in der 31. Minute nach. Nach dem Seitenwechsel sorgte Alexander Peter (56.) für das 3:0, ehe Härle (63.) mit seinem dritten Treffer den Vorsprung weiter ausbaute. Peter setzte in der 73. Minute mit seinem zweiten Tor den Schlusspunkt zu einem klaren 5:0-Erfolg.

SV Thalfingen – SV Asselfingen 2:2
Thalfingen erwischte den besseren Start und ging früh durch Moritz Moik (7.) und Tim Gebhard (22.) mit 2:0 in Führung. Doch Asselfingen kämpfte sich zurück: Gabriel Friedrich (38.) verkürzte noch vor der Pause, und Yasin Yalcinkaya (65.) sorgte mit seinem Treffer für den späten Ausgleich. Beide Teams lieferten sich danach ein offenes Duell, das ohne weiteren Treffer endete.

TSV Bernstadt – TSV Berghülen 2:1
In einer umkämpften Partie erzielte Samuel Jost (38.) die Führung für Bernstadt. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Max Noller (76.) auf 2:0. Zwar konnte Florian Kast (86.) für Berghülen noch den Anschluss markieren, doch der TSV Bernstadt brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

TSV Pfuhl – TSG Söflingen 1:5
Die Gäste aus Söflingen zeigten sich von Beginn an entschlossen. Moritz Fichter (5.) traf früh zur Führung, Ali Kaplan (40.) legte vor der Pause nach. Nach dem Seitenwechsel baute Pascal Bayer (57.) das Ergebnis weiter aus. Marco Schiele (63.) gelang zwar der zwischenzeitliche Anschlusstreffer, doch Finn Mach (79.) und Rafael Glöggler (86.) sorgten mit ihren Treffern für den klaren 5:1-Endstand zugunsten der TSG.

SV Fortuna Ballendorf – SV Oberelchingen 1:1
Ballendorf ging nach dem Seitenwechsel durch Jonas Staudenmayer (47.) in Führung, doch Lukas Popp (69.) traf für Oberelchingen zum Ausgleich. In der Schlussphase verlor Ballendorf noch Florian Wachter (90.) mit Gelb-Rot. Trotz Unterzahl hielt die Fortuna das Unentschieden fest.

TSV Westerstetten – FC Neenstetten 2:6
Eine torreiche Begegnung mit deutlichem Ausgang. Gerwin Ulmer (34.) brachte Neenstetten in Front, doch ein Eigentor von Vitali Lasarev (40.) sorgte kurzzeitig für den Ausgleich. Sebastian Häge (42., 46.) stellte mit einem Doppelschlag den alten Abstand wieder her. Fabio Höhe (50.) verkürzte erneut, ehe Marcel Wiesner (76.), ein weiteres Eigentor von Max Schkadko (82.) und Jannik Leibing (86.) den klaren Auswärtssieg des FC Neenstetten perfekt machten.

Kreisliga A3:

TSF Ludwigsfeld – SV Beuren abgesagt
Die Partie wurde abgesagt.

SF Illerrieden – FC Silheim 1:2
Vor 75 Zuschauern erwischte Silheim den besseren Start. Alexander Emperle (15.) brachte die Gäste früh in Führung, Domenic Hartmann (30.) legte nach. Kurz vor der Pause konnte Hagen Peters (45.+1) per Foulelfmeter für Illerrieden verkürzen. Trotz Bemühungen der Gastgeber blieb es beim 1:2. In der Nachspielzeit sah Tobias Obermeier (90.) von Silheim noch Gelb-Rot.

FV Bellenberg – FV Gerlenhofen 1:1
Eine ausgeglichene Begegnung mit Chancen auf beiden Seiten. Patrick Reichl (42.) traf kurz vor der Pause zur Gästeführung, doch Marco Mauerer (48.) sorgte wenig später für den Ausgleich. In der Nachspielzeit wurde Julian Fent (94.) vom FV Gerlenhofen mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen, am Ergebnis änderte sich aber nichts mehr.

SSV Illerberg/Thal – SC Staig II 2:0
Der SSV legte früh los: Jannik Groß (3.) brachte sein Team mit einem schnellen Treffer auf Kurs. Nach der Pause sorgte Onur Dirican (60.) für die Entscheidung. Illerberg/Thal kontrollierte die Partie weitgehend und ließ defensiv kaum etwas zu.

TSV Holzheim – FV Altenstadt 2:0
Holzheim ging kurz vor der Halbzeitpause in Führung: Jonas Löbert (45.+2) traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Nach dem Seitenwechsel legte Stefan Schmid (65.) nach. Der TSV überzeugte mit einer konzentrierten Vorstellung und ließ dem Gegner kaum Raum zur Entfaltung.

SV Oberroth – TSV Regglisweiler 2:1
In einer spannenden Partie brachte Rene Lichtblau (55.) die Gastgeber in Führung. Nur drei Minuten später glich Lukas Schwenk (58.) für Regglisweiler aus. In der Schlussphase entschied Timo Hatzelmann (88.) per Foulelfmeter das Spiel zugunsten von Oberroth.

SV Tiefenbach 1920 – SV Esperia Italia Neu-Ulm 2:1
Die Gäste gingen durch Leon Hofmann (24.) in Führung, doch Tiefenbach drehte die Begegnung. Alem Dzogovic (41.) traf zum Ausgleich und verwandelte in der 52. Minute einen Foulelfmeter zum 2:1-Endstand.

FV Weißenhorn – SG TSV Buch/Obenhausen II 5:0
Weißenhorn dominierte die zweite Halbzeit deutlich. Nach torloser erster Hälfte trafen Moritz Schweinstetter (49.) und Fahrudin Dzehverovic (51.) im Doppelschlag. Danach bauten Gjentijan Haxhijaj (65.), Mert Yagcioglu (73.) und Till Fahrenschon (78.) den Vorsprung aus. Ein klarer Heimsieg, der vor allem durch die Effizienz nach dem Seitenwechsel zustande kam.

27.10.2025, 21:00 Uhr
