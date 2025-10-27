TSV Erbach jubelt, FC Neenstetten glänzt, FV Weißenhorn top

SG Griesingen – SG Emerkingen/Ehingen-Süd 3:2

Vor 200 Zuschauern entwickelte sich ein packendes Derby mit vielen Wendungen. Luan Wöckel (5.) brachte die Gäste früh in Führung, doch Alexander Höß (29.) glich für Griesingen aus. Nach der Pause traf Peter Gobs (47.) zur Führung, die Niko Schenzle (49.) postwendend egalisierte. Nur vier Minuten später schlug Gobs erneut zu (53.) und besiegelte damit den Heimsieg der SG Griesingen in einer intensiven Partie.

SC Heroldstatt – RSV Ermingen 1:3

Heroldstatt begann stark und lag durch Sven König (10.) und Sven Schindler (15.) schnell mit 2:0 vorne. Danach übernahm jedoch Ermingen zunehmend die Kontrolle. Jakob Kneer (57.) verkürzte, und in der Schlussphase machte erneut Sven König (85.) mit seinem zweiten Treffer den Sieg für Heroldstatt klar.

SGM Schmiechtal/Alb I – SV Ringingen 4:0

Die Gastgeber zeigten eine geschlossene Mannschaftsleistung und setzten sich souverän durch. Fabian Mayer (43.) brachte sein Team kurz vor der Pause in Führung, Michael Müller (45.+1) legte direkt nach. Im zweiten Durchgang erhöhte Müller (81.) erneut, ehe Julian Bloching (87.) den klaren Endstand herstellte.

SV Niederhofen – SG Oberdischingen/Ersingen 1:3

Die Gäste bestimmten das Spiel über weite Strecken. Fabian Guggenberger (15.) und Raphael Schirmer (30.) sorgten früh für eine komfortable Führung. Jonah Ziegler (76.) erhöhte auf 0:3, ehe Florian Fundel (78.) für Niederhofen noch den Ehrentreffer erzielte.

SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen – TSV Einsingen 1:0

In einer defensiv geprägten Partie entschied ein frühes Tor das Spiel. Steffen Braig (20.) traf für die Gastgeber, die ihren Vorsprung mit disziplinierter Abwehrarbeit über die Zeit brachten. Einsingen drängte zwar auf den Ausgleich, blieb aber ohne Erfolg.

SV Pappelau-Beiningen – TSV Erbach 2:6

Torreich und einseitig verlief diese Begegnung. Gianluca Burdo (9., 29.) und Manuel Freudenreich (19.) brachten Erbach schnell mit 0:3 in Front. Jakob Ganzenmüller (28.) traf kurzzeitig für die Gastgeber, doch nach der Pause bauten Tim Maier (51.), Anid Zenic (84.) und Benjamin Zwicker (90.) die Führung weiter aus. Agon Hehl (58.) konnte zwischenzeitlich noch auf 2:4 verkürzen.

SG Altheim – FV Schelklingen-Hausen 2:1

Vor 150 Zuschauern zeigte Altheim eine konzentrierte Leistung. Johannes Rech (39.) sorgte für die Führung, Jochen Pflug (65.) legte nach. Sandro Müller (85.) machte es mit dem 2:1 noch einmal spannend, sah aber kurz darauf Gelb-Rot (87.), ebenso wie Martin Pfänder (89.) auf Altheimer Seite. Die Gastgeber brachten das Ergebnis über die Zeit.

TSV Blaubeuren – SSG Ulm 99 II 1:2

Die Gäste aus Ulm nutzten ihre Chancen konsequent. Leon Engelmann (36.) und Alexander Beer (38.) trafen innerhalb von zwei Minuten zur 2:0-Pausenführung. Josef Gauss (75.) sorgte im zweiten Durchgang mit seinem Treffer noch einmal für Spannung, doch der SSG gelang es, den knappen Vorsprung ins Ziel zu retten.