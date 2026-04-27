TSV Erbach im Torrausch, TSG Söflingen dreht auf, einige Nullnummern

In Ulm schlug die Stunde des Michael Müller. Nachdem die Partie lange Zeit ausgeglichen verlief, brach Müller unmittelbar vor dem Pausenpfiff (45.) den Bann. Nach dem Seitenwechsel lieferte er eine beeindruckende One-Man-Show ab und schraubte das Ergebnis mit zwei weiteren Treffern (51., 59.) innerhalb weniger Minuten auf 0:3 hoch. Ein Dreierpack, von dem sich die Ulmer Reserve nicht mehr erholte. Moritz Braun setzte in der 65. Minute den Schlusspunkt unter eine einseitige zweite Hälfte, in der die SGM Schmiechtal ihre Effektivität eiskalt unter Beweis stellte.

FV Schelklingen-Hausen – SC Heroldstatt 2:0

Der FV Schelklingen-Hausen bewies vor allem eins: Geduld. Silas Schneider besorgte den Hausherren zwar einen Traumstart, als er bereits in der 9. Minute zur Führung einnetzte, doch danach entwickelte sich ein zähes Ringen. Heroldstatt drängte über weite Strecken auf den Ausgleich, scheiterte aber immer wieder am stabilen Abwehrriegel der Heimelf. Erst in der Schlussminute erlöste Matteo Tews (90.) die heimischen Fans mit dem Treffer zum 2:0-Endstand. Ein klassischer Arbeitssieg, bei dem der FV die Nerven behielt.

RSV Ermingen – TSV Türkgücü Ehingen 4:0

In Ermingen bekamen die Zuschauer eine souveräne Vorstellung der Hausherren zu sehen. Fabian Jooß (21.) und Sven Schindler (28.) sorgten bereits im ersten Durchgang für klare Verhältnisse. Besonders bitter für die Gäste: Das „Sven-Duo“ war an diesem Tag nicht zu stoppen. Sven König avancierte schließlich zum Mann des Spiels, indem er erst kurz vor der Pause (45.) und dann noch einmal kurz vor dem Abpfiff (89.) traf. Türkgücü Ehingen fand über 90 Minuten kein Mittel gegen die druckvolle Offensive des RSV.

SG Griesingen – SV Niederhofen 3:0

Trotz eines vergebenen Strafstoßes feierte die SG Griesingen einen ungefährdeten Heimsieg. Hildenbrand (23.) und Pfänder (29.) legten im ersten Durchgang vor. Kurios wurde es kurz nach der Pause: Peter Gobs scheiterte in der 48. Minute per Foulelfmeter am glänzend reagierenden Torwart Patrick Brunner, was die Gäste kurzzeitig beflügelte. Doch Thomas Traub machte in der 66. Minute mit dem 3:0 alles klar. Niederhofen beendete die Partie zudem in Unterzahl, nachdem Maximilian Prang tief in der Nachspielzeit (94.) noch die Gelb-Rote Karte sah.

SG Emerkingen/Ehingen-Süd – SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen 3:0

Es war ein Geduldsspiel in Emerkingen. Die Gäste aus Kirchen hielten über eine Stunde lang das Unentschieden und verteidigten leidenschaftlich. Erst in der 66. Minute gelang Julian Hauler der Dosenöffner für die Spielgemeinschaft. Als die Gäste in der Schlussphase alles nach vorne warfen, um den Ausgleich zu erzwingen, schlugen Jannis Magosch (86.) und Julian Kruber (89.) eiskalt zu. Ein Sieg für die SG Emerkingen, die in der entscheidenden Phase den längeren Atem bewies.

SG Oberdischingen/Ersingen – SV Pappelau-Beiningen 2:3

Das wohl spannendste Duell des Tages sahen die Fans in Oberdischingen. Die Hausherren profitierten zunächst von einem Eigentor durch Felix Daur (25.), doch Pappelau bewies Moral. Hehl (36.) und Ceesay (49.) drehten die Partie zugunsten der Gäste. Trotz einer Gelb-Roten Karte gegen Max Zinapold (67.) und dem anschließenden Ausgleich durch Robin Knittel (74.) steckte Pappelau in Unterzahl nicht auf. Cristian Boldea krönte die kämpferische Leistung der Gäste in der 82. Minute mit dem Siegtreffer zum 2:3.

TSV Einsingen – SG Altheim 0:0

Taktik-Füchse kamen in Einsingen auf ihre Kosten, Tor-Liebhaber eher weniger. In einer Partie, die vor allem durch Zweikämpfe im Mittelfeld geprägt war, neutralisierten sich beide Mannschaften fast über die gesamte Distanz. Klare Torchancen blieben Mangelware, da beide Defensivreihen extrem diszipliniert agierten. Am Ende stand ein torloses Unentschieden, mit dem beide Teams einen Punkt für die Tabelle sichern.

TSV Erbach – TSV Blaubeuren 7:0

Ein wahrer Torrausch ereignete sich in Erbach. Die Hausherren spielten sich gegen einen völlig überforderten TSV Blaubeuren in einen Rausch. Besonders Robin Häußler war nicht zu bremsen und markierte einen Hattrick (23., 47., 66.). Auch Tim Maier glänzte mit einem Doppelpack (13., 88.), während Gabel und Klapic das Schützenfest komplettierten. Erbach dominierte von der ersten bis zur letzten Minute und ließ den Gästen nicht den Hauch einer Chance.