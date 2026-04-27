TSV Erbach im Torrausch, TSG Söflingen dreht auf, einige Nullnummern

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Donau/Iller war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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SSG Ulm 99 II – SGM Schmiechtal/Alb 0:4
In Ulm schlug die Stunde des Michael Müller. Nachdem die Partie lange Zeit ausgeglichen verlief, brach Müller unmittelbar vor dem Pausenpfiff (45.) den Bann. Nach dem Seitenwechsel lieferte er eine beeindruckende One-Man-Show ab und schraubte das Ergebnis mit zwei weiteren Treffern (51., 59.) innerhalb weniger Minuten auf 0:3 hoch. Ein Dreierpack, von dem sich die Ulmer Reserve nicht mehr erholte. Moritz Braun setzte in der 65. Minute den Schlusspunkt unter eine einseitige zweite Hälfte, in der die SGM Schmiechtal ihre Effektivität eiskalt unter Beweis stellte.
FV Schelklingen-Hausen – SC Heroldstatt 2:0
Der FV Schelklingen-Hausen bewies vor allem eins: Geduld. Silas Schneider besorgte den Hausherren zwar einen Traumstart, als er bereits in der 9. Minute zur Führung einnetzte, doch danach entwickelte sich ein zähes Ringen. Heroldstatt drängte über weite Strecken auf den Ausgleich, scheiterte aber immer wieder am stabilen Abwehrriegel der Heimelf. Erst in der Schlussminute erlöste Matteo Tews (90.) die heimischen Fans mit dem Treffer zum 2:0-Endstand. Ein klassischer Arbeitssieg, bei dem der FV die Nerven behielt.
RSV Ermingen – TSV Türkgücü Ehingen 4:0
In Ermingen bekamen die Zuschauer eine souveräne Vorstellung der Hausherren zu sehen. Fabian Jooß (21.) und Sven Schindler (28.) sorgten bereits im ersten Durchgang für klare Verhältnisse. Besonders bitter für die Gäste: Das „Sven-Duo“ war an diesem Tag nicht zu stoppen. Sven König avancierte schließlich zum Mann des Spiels, indem er erst kurz vor der Pause (45.) und dann noch einmal kurz vor dem Abpfiff (89.) traf. Türkgücü Ehingen fand über 90 Minuten kein Mittel gegen die druckvolle Offensive des RSV.
SG Griesingen – SV Niederhofen 3:0
Trotz eines vergebenen Strafstoßes feierte die SG Griesingen einen ungefährdeten Heimsieg. Hildenbrand (23.) und Pfänder (29.) legten im ersten Durchgang vor. Kurios wurde es kurz nach der Pause: Peter Gobs scheiterte in der 48. Minute per Foulelfmeter am glänzend reagierenden Torwart Patrick Brunner, was die Gäste kurzzeitig beflügelte. Doch Thomas Traub machte in der 66. Minute mit dem 3:0 alles klar. Niederhofen beendete die Partie zudem in Unterzahl, nachdem Maximilian Prang tief in der Nachspielzeit (94.) noch die Gelb-Rote Karte sah.
SG Emerkingen/Ehingen-Süd – SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen 3:0
Es war ein Geduldsspiel in Emerkingen. Die Gäste aus Kirchen hielten über eine Stunde lang das Unentschieden und verteidigten leidenschaftlich. Erst in der 66. Minute gelang Julian Hauler der Dosenöffner für die Spielgemeinschaft. Als die Gäste in der Schlussphase alles nach vorne warfen, um den Ausgleich zu erzwingen, schlugen Jannis Magosch (86.) und Julian Kruber (89.) eiskalt zu. Ein Sieg für die SG Emerkingen, die in der entscheidenden Phase den längeren Atem bewies.
SG Oberdischingen/Ersingen – SV Pappelau-Beiningen 2:3
Das wohl spannendste Duell des Tages sahen die Fans in Oberdischingen. Die Hausherren profitierten zunächst von einem Eigentor durch Felix Daur (25.), doch Pappelau bewies Moral. Hehl (36.) und Ceesay (49.) drehten die Partie zugunsten der Gäste. Trotz einer Gelb-Roten Karte gegen Max Zinapold (67.) und dem anschließenden Ausgleich durch Robin Knittel (74.) steckte Pappelau in Unterzahl nicht auf. Cristian Boldea krönte die kämpferische Leistung der Gäste in der 82. Minute mit dem Siegtreffer zum 2:3.
TSV Einsingen – SG Altheim 0:0
Taktik-Füchse kamen in Einsingen auf ihre Kosten, Tor-Liebhaber eher weniger. In einer Partie, die vor allem durch Zweikämpfe im Mittelfeld geprägt war, neutralisierten sich beide Mannschaften fast über die gesamte Distanz. Klare Torchancen blieben Mangelware, da beide Defensivreihen extrem diszipliniert agierten. Am Ende stand ein torloses Unentschieden, mit dem beide Teams einen Punkt für die Tabelle sichern.
TSV Erbach – TSV Blaubeuren 7:0
Ein wahrer Torrausch ereignete sich in Erbach. Die Hausherren spielten sich gegen einen völlig überforderten TSV Blaubeuren in einen Rausch. Besonders Robin Häußler war nicht zu bremsen und markierte einen Hattrick (23., 47., 66.). Auch Tim Maier glänzte mit einem Doppelpack (13., 88.), während Gabel und Klapic das Schützenfest komplettierten. Erbach dominierte von der ersten bis zur letzten Minute und ließ den Gästen nicht den Hauch einer Chance.
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TSV Bernstadt – SGM FKV/TSV Neu-Ulm II 1:1
In Bernstadt sahen die Zuschauer ein Duell auf Augenhöhe, bei dem die Hausherren den besseren Start erwischten. Max Noller brachte den TSV bereits in der 11. Minute in Führung. Bernstadt schien das Geschehen zunächst zu kontrollieren, doch die Neu-Ulmer Reserve kam mit viel Elan aus der Kabine. Ivica Basic markierte in der 53. Minute den Ausgleich. In der verbleibenden Spielzeit suchten beide Teams die Entscheidung, doch die Defensivreihen standen stabil, sodass es bei einer Punkteteilung blieb.
SV Oberelchingen – SV Thalfingen 0:0
Ein klassisches Nachbarschaftsduell, das vor allem von der taktischen Disziplin lebte. Sowohl der SV Oberelchingen als auch der SV Thalfingen legten den Fokus auf eine sichere Defensive. Die Torchancen blieben ungenutzt. Am Ende stand eine Nullnummer, mit der beide Mannschaften zwar einen Zähler verbuchen, aber keinen echten Befreiungsschlag landen konnten.
SV Asselfingen – SGM Albeck/Göttingen 0:3
Die SGM Albeck/Göttingen präsentierte sich in Asselfingen als äußerst abgeklärte Auswärtsmannschaft. Kurz vor der Pause stellten Nico Lonsinger (36.) und Julian Huber (45.) die Weichen auf Sieg. Für den SV Asselfingen wurde die Aufgabe nach einer Stunde noch schwerer, als Levi Mutlu (60.) nach einem taktischen Foul mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. In Unterzahl fehlte den Hausherren die Kraft für eine Aufholjagd, und Christian Hauff machte in der 77. Minute mit dem 0:3 alles klar.
FC Neenstetten – TSV Bermaringen 0:0
Auch in Neenstetten bekamen die Fans ein Geduldsspiel ohne Torerfolge zu sehen. Der TSV Bermaringen verteidigte konzentriert, während der FC Neenstetten zwar bemüht war, spielerische Lücken zu finden, aber im letzten Drittel die nötige Präzision vermissen ließ. So blieb es beim 0:0, das vor allem den Abwehrreihen ein gutes Zeugnis ausstellt, die Offensivabteilungen hingegen vor Aufgaben für die nächste Trainingswoche stellt.
TSV Berghülen – SV Nersingen 2:2
In Berghülen entwickelte sich eine packende Partie mit spätem Drama. Nersingen ging durch Adrian Reichenberger (27.) in Führung, doch Berghülen drehte das Spiel durch einen Doppelpack von Simon Schuon (45.+1, 74.). Als alles nach einem Heimsieg aussah, schlug der SV Nersingen noch einmal zurück: Tom Gora rettete den Gästen in der 88. Minute den Punkt. Ein Unentschieden, das sich für Berghülen aufgrund des späten Zeitpunkts fast wie eine Niederlage anfühlen dürfte.
SV Weidenstetten – SV Fortuna Ballendorf 1:3
Fortuna Ballendorf entführte drei Punkte aus Weidenstetten und glänzte dabei durch Effektivität. Jannis Böttcher (36.) und Florian Wachter (50.) sorgten für eine Zwei-Tore-Führung. Zwar keimte bei den Hausherren nach dem Anschluss durch Jean Jaques Baptiste Mala Ovaga (60.) kurzzeitig Hoffnung auf, doch die Fortuna blieb ruhig. Erneut war es Florian Wachter, der in der 82. Minute mit seinem zweiten Treffer den Deckel auf die Partie machte.
TSG Söflingen – TSV Westerstetten 6:0
Die TSG Söflingen feierte ein regelrechtes Schützenfest und ließ dem TSV Westerstetten nicht den Hauch einer Chance. Überragender Akteur auf dem Platz war Florian Zumsteg, dem ein lupenreiner Hattrick (17., 54., 81.) gelang. Bereits nach 17 Minuten führten die Hausherren durch weitere Tore von Fichter (5.) und Nolle (16.) mit 3:0. Mohammad Alkadran (56.) schraubte das Ergebnis weiter in die Höhe. Söflingen dominierte von der ersten bis zur letzten Minute und untermauerte seine blendende Verfassung.
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FV Gerlenhofen – TSF Ludwigsfeld 2:0
In Gerlenhofen sahen die Zuschauer eine abgeklärte Vorstellung der Hausherren. Moritz Schröter besorgte in der 36. Minute die Führung, bevor Julian Fent per Foulelfmeter (70.) für die Vorentscheidung sorgte. In der Schlussphase wurde es noch einmal hitzig, als Robin Norten (79.) mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen geschickt wurde. Trotz Unterzahl ließ Gerlenhofen defensiv nichts mehr anbrennen und brachte den Heimsieg sicher über die Zeit.
SG TSV Buch/Obenhausen II – FV Bellenberg 3:5
Was für eine furiose Aufholjagd vor 110 Zuschauern! Die Bucher Reserve sah nach Toren von Lemke (14.), Wanner (25.) und Wiltschka (51.) bei einer 3:1-Führung bereits wie der sichere Sieger aus. Doch der FV Bellenberg bewies eine unglaubliche Moral: Innerhalb von nur knapp zwanzig Minuten drehten Noah Ott (65.), Johannes Hilgartner (72., 84.) und Robin Horlacher (32., 73.) die Partie komplett. Bellenberg überrannte die Gastgeber in der Schlussphase förmlich und entführte drei Punkte in einem Spiel, das an Dramatik kaum zu übertreffen war.
FC Silheim – SV Beuren 3:1
Der FC Silheim untermauerte seine Heimstärke und sorgte bereits in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. Simon Kratzmaier (39.) und Alexander Emperle (45.) trafen zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Pause. Als Lukas Kratzmaier in der 56. Minute auf 3:0 erhöhte, war die Messe gelesen. Beuren bemühte sich zwar um Ergebniskosmetik, doch der Treffer von Fabian Kuhn fiel erst in der 90. Minute und kam für eine echte Aufholjagd viel zu spät.
SC Staig II – SV Oberroth 0:0
Taktikfreunde kamen in Staig auf ihre Kosten, Torjäger eher weniger. In einer Partie, die vor allem von intensiven Zweikämpfen im Mittelfeld geprägt war, neutralisierten sich beide Mannschaften über die gesamte Distanz. Beide Abwehrreihen standen felsenfest und ließen kaum nennenswerte Großchancen zu. Am Ende steht eine Punkteteilung, die keinen in der Tabelle wirklich nach vorne bringt.
SSV Illerberg/Thal – TSV Holzheim 0:0
Auch in Illerberg bekamen die 80 Zuschauer ein torloses Unentschieden zu sehen. Sowohl der SSV als auch der TSV Holzheim legten den Fokus auf eine kontrollierte Defensive und scheuten das letzte Risiko im Angriffsspiel. Während die Trainer mit der defensiven Grundordnung zufrieden sein dürften, fehlte es in der Offensive an der nötigen Präzision und Durchschlagskraft, um den gegnerischen Torhüter ernsthaft in Verlegenheit zu bringen.
FV Altenstadt – SV Tiefenbach 1920 2:0
Der FV Altenstadt lieferte eine grundsolide Vorstellung ab und ließ den SV Tiefenbach kaum zur Entfaltung kommen. Melih Pamuk brach in der 23. Minute den Bann und brachte die Hausherren in Führung. Altenstadt kontrollierte das Tempo und legte in der 56. Minute durch Jürgen Thiel nach. Tiefenbach fand an diesem Tag kein Mittel gegen die kompakt stehenden Altenstädter, die diesen Vorsprung souverän und ohne größere Wackler über die Ziellinie brachten.
TSV Regglisweiler – SGM Ingstetten/Schießen 2:0
In Regglisweiler wurde Torhüter Julian Reschke zum gefeierten Helden. Nachdem Felix Blank (22.) die Hausherren früh in Führung gebracht hatte, bot sich der SGM in der 57. Minute die Riesenchance zum Ausgleich: Doch Samuel Gerstlauer scheiterte per Foulelfmeter am glänzend parierenden Reschke. In der hitzigen Schlussphase sah Tim Elser (90.) noch Gelb-Rot, bevor Johannes Nakaten (90.+4) mit dem Schlusspfiff den Deckel auf den Heimsieg machte.
SV Esperia Italia Neu-Ulm – FV Weißenhorn 3:4
Was für ein Fußball-Wahnsinn in Neu-Ulm! Esperia Italia legte los wie die Feuerwehr und führte durch Yilmaz (2.) und Chalambari (12.) schnell mit 2:0. Doch Weißenhorn schlug noch vor der Pause zurück und drehte die Partie bis zur 49. Minute auf 2:3. Als Ismail Cini in der 86. Minute den viel umjubelten Ausgleich zum 3:3 markierte, roch alles nach einem Unentschieden. Doch in der sechsten Minute der Nachspielzeit (90.+6) schlug Tim Räpple eiskalt zu und sicherte Weißenhorn den Sieg in einem wahrhaft vogelwilden Spiel.
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