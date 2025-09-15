TSV Eningen trumpft mit 9:2 auf, Wechselbad der Gefühle in Dußlingen

SV Würtingen – TuS Metzingen II 3:1

Der SV Würtingen sicherte sich einen Heimsieg. Kurz vor der Pause traf Stefan Glück in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) zur wichtigen Führung. Tim Bossert erhöhte in der 52. Minute auf 2:0. Metzingen kam durch Armin Sivic in der 78. Minute zwar noch einmal heran, doch Jaric Müller machte in der 89. Minute mit dem 3:1 alles klar.

FC Sonnenbühl – TSV Wittlingen 3:3

Ein packendes Spiel bot reichlich Drama. Nick Biesinger brachte Sonnenbühl bereits nach einer Minute in Führung. Moritz Krohmer glich in der 9. Minute per Handelfmeter aus. Danach drehte Patrick Baisch die Partie mit zwei Treffern (21., 41.) für Wittlingen. Doch Sonnenbühl kämpfte sich zurück: Nick Biesinger verkürzte in der 63. Minute, und Manuel König sorgte in der 86. Minute mit einem Foulelfmeter für den umjubelten 3:3-Endstand.

SG TSV Hayingen/Zwiefalten/TSV Pfronstetten – SV Hülben 1:2

Die Gäste aus Hülben entschieden ein enges Duell für sich. Marvin Delimar brachte sie in der 51. Minute per Strafstoß in Führung. Nick Kuder erhöhte in der 76. Minute auf 2:0. Zwar konnte Patrick Zissner in der 84. Minute noch einmal verkürzen, doch der Ausgleich blieb der SG verwehrt.

SV Lautertal 2017 – FV Bad Urach 2:1

Ein leidenschaftlicher Auftritt brachte dem SV Lautertal drei Punkte. Stefan Weber traf bereits in der 6. Minute zur frühen Führung. Rinor Cyqalla glich in der 68. Minute für Bad Urach aus, doch Sven Döbler stellte in der 75. Minute den alten Abstand wieder her und sicherte damit den Heimsieg.

FC Engstingen – SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten 3:0

Vor 150 Zuschauern feierte der FC Engstingen einen souveränen Erfolg. Bennet Werz brachte die Gastgeber in der 20. Minute in Front, Matti Rupp legte in der 56. Minute nach. Den Schlusspunkt setzte Elias Stangl mit dem 3:0 in der 90. Minute.

SV Auingen – TSV Holzelfingen 1:4

Der TSV Holzelfingen entführte verdient drei Punkte. Simeon Haupt eröffnete in der 11. Minute, Marco Manz glich in der 20. Minute per Strafstoß aus. Doch Holzelfingen schlug zurück: Jerome Schnitzer traf in der 39. Minute ebenfalls per Elfmeter, ehe Philipp Louis Kunkel mit einem Doppelpack (58., 78.) die Partie entschied.

FC Lichtenstein – SV Bremelau 2:2

Bremelau legte stark los: Matthias Schlafer traf in der 14. Minute, Jannik Lehner erhöhte in der 59. Minute. Doch Lichtenstein bewies Moral: Patrizio Mosca verkürzte in der 85. Minute, und Alex Werner erzielte in der 89. Minute den vielumjubelten Ausgleich.