Allgemeines
TSV Eningen trumpft mit 9:2 auf, Wechselbad der Gefühle in Dußlingen

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Alb los?

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Alb war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Bezirk Alb

Kreisliga A1:

SV Würtingen – TuS Metzingen II 3:1
Der SV Würtingen sicherte sich einen Heimsieg. Kurz vor der Pause traf Stefan Glück in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) zur wichtigen Führung. Tim Bossert erhöhte in der 52. Minute auf 2:0. Metzingen kam durch Armin Sivic in der 78. Minute zwar noch einmal heran, doch Jaric Müller machte in der 89. Minute mit dem 3:1 alles klar.

FC Sonnenbühl – TSV Wittlingen 3:3
Ein packendes Spiel bot reichlich Drama. Nick Biesinger brachte Sonnenbühl bereits nach einer Minute in Führung. Moritz Krohmer glich in der 9. Minute per Handelfmeter aus. Danach drehte Patrick Baisch die Partie mit zwei Treffern (21., 41.) für Wittlingen. Doch Sonnenbühl kämpfte sich zurück: Nick Biesinger verkürzte in der 63. Minute, und Manuel König sorgte in der 86. Minute mit einem Foulelfmeter für den umjubelten 3:3-Endstand.

SG TSV Hayingen/Zwiefalten/TSV Pfronstetten – SV Hülben 1:2
Die Gäste aus Hülben entschieden ein enges Duell für sich. Marvin Delimar brachte sie in der 51. Minute per Strafstoß in Führung. Nick Kuder erhöhte in der 76. Minute auf 2:0. Zwar konnte Patrick Zissner in der 84. Minute noch einmal verkürzen, doch der Ausgleich blieb der SG verwehrt.

SV Lautertal 2017 – FV Bad Urach 2:1
Ein leidenschaftlicher Auftritt brachte dem SV Lautertal drei Punkte. Stefan Weber traf bereits in der 6. Minute zur frühen Führung. Rinor Cyqalla glich in der 68. Minute für Bad Urach aus, doch Sven Döbler stellte in der 75. Minute den alten Abstand wieder her und sicherte damit den Heimsieg.

FC Engstingen – SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten 3:0
Vor 150 Zuschauern feierte der FC Engstingen einen souveränen Erfolg. Bennet Werz brachte die Gastgeber in der 20. Minute in Front, Matti Rupp legte in der 56. Minute nach. Den Schlusspunkt setzte Elias Stangl mit dem 3:0 in der 90. Minute.

SV Auingen – TSV Holzelfingen 1:4
Der TSV Holzelfingen entführte verdient drei Punkte. Simeon Haupt eröffnete in der 11. Minute, Marco Manz glich in der 20. Minute per Strafstoß aus. Doch Holzelfingen schlug zurück: Jerome Schnitzer traf in der 39. Minute ebenfalls per Elfmeter, ehe Philipp Louis Kunkel mit einem Doppelpack (58., 78.) die Partie entschied.

FC Lichtenstein – SV Bremelau 2:2
Bremelau legte stark los: Matthias Schlafer traf in der 14. Minute, Jannik Lehner erhöhte in der 59. Minute. Doch Lichtenstein bewies Moral: Patrizio Mosca verkürzte in der 85. Minute, und Alex Werner erzielte in der 89. Minute den vielumjubelten Ausgleich.

Kreisliga A2:

VfL Pfullingen III – TSV Eningen 2:9
Der TSV Eningen zeigte sich in Torlaune. Schon früh stellten Jannik Linus Reichert (4., 12.) und Tim Jaeth (11.) die Weichen auf Sieg. Atakan Ates (22.) konnte zwar kurz verkürzen, doch Leon Fleischer baute mit einem Dreierpack (29., 46., 59.) die Führung komfortabel aus. Jaime Piechatzek (62.) gelang noch ein Treffer für die Hausherren, ehe Joschua Hummel (74.), Maurice Alle (76.) und Maxim Mazourov (81.) das Debakel für Pfullingen perfekt machten.

TSV Mähringen – TuS Metzingen 1:1
In einem ausgeglichenen Duell teilten sich beide Mannschaften die Punkte. Abdulsamed Demirel brachte Mähringen in der 67. Minute in Führung. Doch Metzingen fand die passende Antwort: Dennis Philipps traf nur acht Minuten später (75.) zum 1:1-Endstand.

SV Wannweil – TSV Betzingen 3:0
Der SV Wannweil entschied die Partie mit einem starken Schlussspurt. Nach zähem Beginn erzielte Umut Ulusoy in der 65. Minute die Führung. In der Endphase machten Faris Shabani (87.) und Kaan Görkem Genis (89.) mit zwei schnellen Toren alles klar.

SG Kirchentellinsfurt/Kusterdingen – SV Walddorf II 8:1
Die SG Kirchentellinsfurt/Kusterdingen feierte einen Kantersieg. Zwar konnte Lukas Bux in der 11. Minute für Walddorf zwischenzeitlich ausgleichen, doch danach dominierten die Gastgeber. Vincent Rättig (4.), Noah Mauser mit einem Dreierpack (21., 28., 41.), Emil Seyrich (45.), Paul Weizsäcker (62.), Gianluca Sepe (68.) und Maximilian Woern (90.) schraubten das Ergebnis auf 8:1.

TSV Sondelfingen – GSV Hellas Reutlingen 8:1
Der TSV Sondelfingen schoss sich den Frust von der Seele. Tim Bayer (14., 49.) und Carlo Luzzi (45., 85.) glänzten als Doppeltorschützen. Weitere Treffer steuerten Lawen Chalak (72.), Lukas Krutsch (78.), Luca Fuchs (82.) und Patrick Allzeit (90.) bei. Der Ehrentreffer von Georgios Chatzimalousis (62.) war für die Gäste nur ein kurzer Lichtblick.

SV Degerschlacht – TSV Oferdingen abgesagt
Die Partie wurde abgesagt.

Kreisliga A3:

SG Kiebingen/Bühl – SG Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau 2:1
Ein kampfbetontes Spiel entschied die SG Kiebingen/Bühl mit großem Willen für sich. Zwar brachte Thommy Steiner die Gäste in der 21. Minute in Führung, doch nur sechs Minuten später glich Alessio Belligiano zum 1:1 aus. Nach der Pause war es Fabian Hardt, der in der 53. Minute den viel umjubelten Siegtreffer markierte.

TSV Ofterdingen II – SV Wendelsheim 0:3
Der SV Wendelsheim ließ im Derby von Beginn an keine Zweifel aufkommen. Samuel Lindner traf bereits nach drei Minuten zur Führung. Lukas Pöppel erhöhte kurz vor der Pause (42.) auf 2:0, ehe Moritz Maul in der 63. Minute alles klar machte.

TSV Lustnau – SG Poltringen/Pfäffingen 0:1
Ein zähes Ringen um jeden Ball endete mit einem späten Siegtreffer für die SG Poltringen/Pfäffingen. In der 74. Minute war es Alexander Norz, der das goldene Tor erzielte und den Gästen drei hart erkämpfte Punkte sicherte.

Sportfreunde Dußlingen – VfB Bodelshausen 4:3
Ein wahres Spektakel boten die Sportfreunde Dußlingen. Schon in der Anfangsphase überrollte das Team die Gäste: David Mijatovic traf in der 3. Minute, ehe Mario Lukic mit einem Doppelpack (5., 15.) auf 3:1 stellte. Nach dem Anschlusstreffer von Florian Merz (9.) legte Lukic mit seinem dritten Tor (34.) nach. Doch Bodelshausen gab sich nicht auf: Jasmin Dubinovic (49.) und Matthias Schmid (50.) brachten die Partie noch einmal zum Kippen. Nach einer Gelb-Roten Karte für David Mijatovic (55.) mussten die Hausherren lange zittern. In der Schlussphase scheiterte Mario Lukic zudem mit einem Handelfmeter an Torwart Paul Rein (88.), doch am Ende blieb es beim knappen Heimsieg.

SG Mössingen/Belsen – TSV Hagelloch 4:1
Demir Deliu war der überragende Mann des Tages. Mit einem Hattrick (8., 40., 48.) brachte er Mössingen/Belsen fast im Alleingang auf die Siegerstraße. Zwar verkürzte Max Leibfahrt per Foulelfmeter in der 54. Minute, doch David Wagner stellte in der 61. Minute den 4:1-Endstand her.

SV Wurmlingen – SV Hirrlingen 0:2
Der SV Hirrlingen bewies Effizienz und siegte. Oliver Ambacher brachte sein Team in der 34. Minute in Führung, Philip Daub machte mit dem 2:0 in der 59. Minute alles klar.

TSV Dettingen/Rottenburg – SV Neustetten 0:2
Der SV Neustetten überzeugte auswärts mit einer konzentrierten Leistung. Bastian Schimpf eröffnete den Torreigen in der 36. Minute, Jannik Klein sorgte kurz nach der Pause (50.) für die Entscheidung.

