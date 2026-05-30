TSV Emmering würde sich mit Sieg beim FC Grünthal in die Relegation retten

Für Emmering geht es jetzt gegen Grünthal. – Foto: Dieter Metzler

Als Emmering noch am Tabellenende klebte, thronte der FC sogar an der Tabellenspitze. Seit ein paar Wochen sind die Entwicklungen beider Mannschaften jedoch gegenläufig. Während Grünthal auch aufgrund von Verletzungen aus dem Aufstiegsrennen ausschied, erlebte Emmering seit der Amtsübernahme der Gebrüder Köck eine Renaissance.

Noch vor einigen Wochen sah es nicht danach aus, als würde der TSV Emmering am letzten Spieltag der Kreisliga 1 (Inn/Salzach) die Chance auf den Klassenerhalt haben. Vor dem Gastspiel am Samstag, 15 Uhr, beim FC Grünthal kann sich die Köck-Elf mit einem Sieg selbst in die Relegation retten.

„Wir haben es uns erarbeitet, dass wir es selbst in der Hand haben, wenn wir dort drei Punkte holen. Dementsprechend fahren wir auch nach Grünthal“, gibt Thomas Köck die Marschroute vor. „Wir werden alles reinhauen.“ Dabei wiederholt Köck mantraartig die Themen, die er seit Wochen predigt. Bei seinen Spielern verfängt es, denn der Glaube an die Rettung ist zurück. „Wir werden weiterhin maximal gegen den Ball arbeiten und es den Grünthalern so schwer wie möglich machen. Es wird darauf ankommen, dass wir das umsetzen, was wir trainieren“, so Köck.

Was genau unter der Woche einstudiert wurde, verrät der Coach nicht. An einem letzten Spieltag kommt es jedoch auch sehr auf die Nerven und die Tagesform an. Angesichts des späten Siegtores am Pfingstsonntag gegen Großholzhausen stimmen sowohl die Psyche als auch der Ergebnistrend. „Natürlich sind wir angespannt. Da wir uns selbst so viel erarbeitet haben, gehen wir auch mit breiter Brust in die Partie“, betont der Trainer. „Wir werden selbstbewusst in das Spiel gehen.“