TSV Emmering wird nach Derby-Drama im Rosenheimer Traditionsturnier Dritter Wiederholter Elfmeter

Emmering – Weil Martin Breu zum Auftakt am gegnerischen Torhüter scheiterte und im Anschluss alle weiteren Schützen die Nerven behielten, musste der TSV nun also auf seinen Schlussmann hoffen. Bei beiden vorangegangenen Siebenmetern hatte Emmerings Keeper Tobias Schütze bereits die Richtung geahnt, musste den Ball allerdings jeweils passieren lassen.

Beim dritten Ostermünchener Versuch war es soweit. Emmerings Nummer Eins bewegte sich erneut in die richtige Ecke und konnte den Schuss abwehren. Der zahlreich mitgereiste Emmeringer Anhang auf der Tribüne der Gabor-Halle freute sich lautstark. Der Traum von einer erneuten Endspielteilnahme, wie im Jahr 2016, schien wieder an Realität zu gewinnen. Doch dann unterbrach der Schiedsrichter den Emmeringer Jubel.

„Er ließ den Siebenmeter wiederholen, weil er davor noch nicht angepfiffen hatte“, beschrieb Emmerings Pressesprecher Manuel Sedlmaier die Szenerie. „Das war schon ein bisschen komisch. In der Halle war es so laut, da hat man eh fast keinen Pfiff gehört. Außerdem haben die Ostermünchener gar nicht reklamiert. Sie hätten es so hingenommen“, hatte Sedlmaier wenig Verständnis für die regelkonforme Entscheidung des Schiedsrichters.

Die zweite Möglichkeit ließ sich der SVO-Siebenmeterschütze dann nicht nehmen und besiegelte mit seinem Torerfolg das Emmeringer Ausscheiden. „Es ist sehr schade, dass wir es nicht ganz geschafft haben. Aber wir haben trotzdem einiges erreicht im Laufe des Turniers“, war Sedlmaier stolz auf die Kreisliga-Kicker des TSV.