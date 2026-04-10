TSV Emmering will Neuötting mit Auswärtssieg „runterziehen"

FB Kreisliga Emmering , Alexander Robeis – Foto: Sro

Der TSV Emmering reist mit neuem Selbstvertrauen nach Neuötting. Nach dem dramatischen Comeback-Sieg soll ein Dreier den Gegner einholen.

Energie ist in Deutschland nicht erst seit Kurzem ein knappes, viel debattiertes und vor allem teures Gut. Der abstiegsbedrohte TSV Emmering hat seit vergangenem Wochenende davon allerdings scheinbar im Überfluss zur Verfügung. „Das Spiel gegen Mehring hat natürlich sehr viel bewegt, sehr viel Energie freigesetzt“, berichtet der Übungsleiter des Fußball-Kreisligisten, Elvis Nurikic.

Nach dem 4:3-Siegtreffer durch Marinus Riedl in der Nachspielzeit sind vor dem Gastspiel am Samstag, um 15 Uhr, gegen den TSV Neuötting die Kraft und vor allem der Glaube zurück bei der Pfarrbach-Elf. Allen voran beim Coach: „Wer 1:3 zur Halbzeit zurückliegt, sich aber sammelt und in der zweiten Halbzeit ein Feuerwerk abliefert, weiß, was er zu leisten imstande ist. Wenn wir diese Kräfte noch einmal freisetzen können, ist uns auch in Neuötting nicht bange.“

Neuötting liegt derzeit mit 20 Punkten punktgleich mit Flintsbach auf dem letzten Relegationsplatz der Kreisliga 1 (Inn/Salzach), der TSV Emmering hat als Vorletzter fünf Zähler weniger. Entsprechend wichtig ist die Partie für die Grün-Weißen. „Es werden immer weniger Spiele. Wir haben jetzt mit einem Auswärtsdreier die Möglichkeit, dass wir Neuötting runterziehen können“, gibt Elvis Nurikic die energiegeladene Marschroute vor.