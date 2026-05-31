TSV Emmering verschießt Elfmeter – und zittert sich in die Relegation

Der TSV Emmering spielt 1:1 in Grünthal und erreicht die Relegation zur Kreisliga. Simon Wimmer verschoss in der 90. Minute einen Foulelfmeter – doch die Mannschaft wusste nicht, dass Flintsbach parallel verloren hatte.

„Vor ein paar Wochen hatte kein Mensch daran geglaubt, dass wir es noch schaffen könnten. Daher dürfen die Jungs schon sehr stolz auf sich sein“, sagte Thomas Köck am Samstag in Grünthal. Der TSV Emmering war kurz zuvor durch ein 1:1 in die Relegation zur Kreisliga gegen den Kreisklassisten TSV Babensham eingezogen, profitierte dabei jedoch von der 1:3-Niederlage des ASV Flintsbach in Westerndorf.

Daher fiel es auch nicht mehr ins Gewicht, dass Simon Wimmer einen Foulelfmeter (90.) verschoss. Da es vom Parallelspiel jedoch keinen Liveticker gab, war das im Moment des Fehlschusses noch nicht jedem im Stadion klar, wodurch der Nervenkitzel entsprechend groß war. Das Emmeringer Trainerteam hingegen hatte einen heißen Draht nach Westerndorf und war immer informiert. „Wir hatten jemanden vor Ort, der uns informiert hat, haben das aber bewusst ausgeblendet. Wir wollten unser Spiel einfach nur gewinnen, alles andere war nicht relevant“, so Köck. Emmering hätte in Grünthal auch gewinnen können, doch die mangelhafte Chancenverwertung verhinderte die Rettung aus eigener Kraft.