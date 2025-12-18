TSV Emmering und die „grüne Wand“: „Darauf sind wir natürlich stolz“

An diesem Wochenende steigt der TSV Emmering in den Sparkassenpokal ein. Beim prestigeträchtigen Rosenheimer Hallenturnier schnitt der Kreisligist in den vergangenen Jahren immer sehr ordentlich ab. Dieses Mal sind die Gefühle gemischt, denn einerseits ist die Vorfreude auf den Budenzauber groß, andererseits schwebt auch das Abstiegsgespenst über dem Pfarrbachstadion. Im Gespräch mit der Ebersberger Zeitung spricht TSV-Abteilungsleiter Andreas Bauer über eben jenes zweischneidige Schwert und die große Fan-Unterstützung.

Herr Bauer, woher kommt die Emmeringer Begeisterung für den Rosenheimer Sparkassenpokal?

Andreas Bauer: Das liegt daran, dass ein großer Teil unserer Mannschaft seit Jahren begeistert in der Halle spielt. Der Sparkassenpokal in Rosenheim bietet hier aus sportlichem Anreiz und toller Atmosphäre die perfekte Plattform in der Winterpause. Ich denke, was wir die letzten Jahre auf die Platte gebracht haben, kann sich als Kreisligist sehen lassen. Es ist auch schön, sich in diesem Wettbewerb einmal mit Größen wie Sechzig Rosenheim, dem TSV Wasserburg oder dem letztjährigen Turniersieger TSV Kastl messen zu können.

Die Mannschaft wird immer von sehr vielen Fans begleitet. Wie mobilisieren Sie Jahr für Jahr die sogenannte „Grüne Wand“?

Die Fanbase in Emmering ist ja immer groß, ob im Ligabetrieb oder auch in der Halle. Ich denke, unsere Art, in der Halle zu spielen, begeistert unser Publikum und das wird dementsprechend honoriert. Wir haben es die letzten Jahre sehr oft ins Endturnier unter die letzten sechs Mannschaften geschafft, zweimal waren wir sogar im Finale, was sicherlich keine Selbstverständlichkeit ist. Das hat sich dann auch auf unsere Fans übertragen und so ist die ‚Grüne Wand’ entstanden. Darauf sind wir natürlich sehr stolz.

Das Abschneiden war in der Tat für einen Kreisligisten beachtlich. Gibt es in Emmering gute Trainingsbedingungen in der Halle?

Die Trainingsbedingungen sind eher beschaulich. Einmal die Woche spielen die Jungs drei gegen drei in der Aßlinger Turnhalle und manchmal im Soccerpark Heufeld. Das alles basiert auf freiwilliger Basis.

In dieser Saison haben Sie draußen Probleme und kämpfen um den Klassenerhalt. Ist der Sparkassenpokal da mehr Risiko oder eine willkommene Abwechslung und Mutmacher?

Ich sehe es eher als Abwechslung. Wobei das Hallenteam sicherlich ein anderes Gesicht haben wird als das der letzten Jahre. Da der Klassenerhalt natürlich das große Ziel ist, wird dieses Jahr sicherlich kein angeschlagener Spieler in der Halle teilnehmen. Deshalb wird es ein Mix aus jungen Spielern und ein paar erfahrenen Hallenkickern werden. Aber wir wollen schon eine schlagkräftige Mannschaft stellen.

Was ist mit dieser gemischten Mannschaft Ihr Ziel beim diesjährigen Sparkassenpokal?

Die erste Runde möchten wir schon überstehen. Dann schauen wir weiter, was möglich ist.