FB Kreisliga Emmering , Christiof Kirchlechner und rechts Alexander Robeis – Foto: Sro

Der TSV Emmering spielt am Freitagabend in Forsting gegen den TSV Babensham um den Verbleib in der Kreisliga.

„Alles oder Nichts“, titelt der TSV Emmering auf seinem Werbeplakat für das Relegationsspiel zur Kreisliga am Freitagabend, 19 Uhr, in Forsting gegen den TSV Babensham. Lange sah es für Emmering so aus, als würde diese Kreisliga-Spielzeit in einem sportlichen Nichts enden. Seit dem Trainerwechsel im Saisonendspurt haben die Köck-Brüder für einen Stimmungsumschwung gesorgt, wodurch nicht nur die Motivation zurückkehrte, sondern auch das Punktekonto anwuchs.

Am vergangenen Wochenende rettete sich die Mannschaft um Kapitän Simon Wimmer dank der Schützenhilfe des SV Westerndorf in die Relegation und kann nun gegen den Zweiten der Kreisklasse 2 (Inn/Salzach) den Kopf aus der Schlinge ziehen. „Wir freuen uns auf das Spiel. Relegation ist für jeden Spieler immer ein brutales Erlebnis”, sagt Thomas Köck.

Saisonrettung in 90 Minuten möglich

Mit Entscheidungsspielen kennen sie sich in Emmering aus. „Wir sind da geübt. Jetzt haben wir das heuer auch wieder. Wir wissen, was da auf uns zukommt“, so Köck. Der TSV Emmering steht zum dritten Mal in Folge in der Relegation. In der Saison 2023/24 sicherte man mit einem 3:1 gegen den ASV Au den Verbleib in der Kreisliga, im Jahr darauf ging es gegen Tüßling sogar um den Aufstieg in die Bezirksliga, doch die Hürde war zu groß. Daraufhin gerieten die Grün-Weißen in einen Abwärtstrend, aus dem sie sich gegen Babensham befreien wollen.

Babensham sicherte die Teilnahme an der Relegation ebenfalls erst am letzten Spieltag, mit einem 3:1 gegen die SpVgg Pittenhart. Zuvor hatte die Mannschaft von Michael Wirth zweimal verloren, was nicht gerade auf eine Topform hindeutet. Bester Torschütze des Kreisklassisten ist Markus Hartl mit zwölf Saisontoren.

Große Kulisse in Forsting erwartet

„Wir werden alles reinhauen. Babensham kennen wir noch von früher. Wir stellen uns so auf das Spiel ein, wie wir uns immer auf die Spiele einstellen“, so Köck, der auf bewährte Abläufe setzen will. Der TSV Babensham lebt wie so viele Dorfmannschaften vom starken Zusammenhalt.

Deshalb geht Köck davon aus, dass viele Fans kommen werden: „Es wird wahrscheinlich eine große Kulisse werden. Es wird richtig zugehen. Die Babenshamer Fans sind auch besondere Fans, so wie bei uns in Emmering. Deshalb wird das eine coole Sache und ein gutes Erlebnis für die Spieler. So etwas zu erleben, ist etwas Besonderes.“

Um das Erlebnis in positiver Erinnerung zu behalten, braucht der TSV Emmering einen Sieg. Es geht schließlich um „alles oder nichts“.