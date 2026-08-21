TSV Emmering startet mit neuer Taktik – und hält sie geheim

fb test KK Emmering (grün) Benno Stadler vs Anzing/Parsdorf Marco Helmich – Foto: SRO

Der TSV Emmering tritt am Freitag zum ersten Punktspiel nach dem Abstieg an. Coach Berni Köck hat die Spielweise komplett umgestellt – Details nennt er nicht.

Der zweite Spieltag in der Kreisklasse 1 (Inn/Salzach) bringt für den TSV Emmering die erste Punktspielaufgabe nach dem Abstieg aus der Kreisliga. Berni Köck und seine Elf werden am heutigen Freitag, 19.30 Uhr, in Pang erwartet. „Ein für den Kopf sehr wichtiges Spiel“, wie der Coach betont.

Denn nun werde sich zeigen, wie und ob die Änderungen, die das Trainergespann vorgenommen hat, auch fruchten. „Wir haben einiges geändert“, so Köck. Denn es sei „spielerisch schon mau gewesen“, was die Emmeringer in der vergangenen Rückrunde geliefert hätten.

Die Zeiten, als man nahezu ausschließlich versuchte, mit langen Bällen in die Spitze zum Erfolg zu kommen, sind vorbei. Mehr will Berni Köck nicht verraten. Das sei eine „datenschutzrechtliche Grauzone“, sagt er schmunzelnd.

Sechs Wochen ohne schwere Verletzungen

Immerhin war es den Emmeringern diesmal vergönnt, eine sechswöchige Sommer-Vorbereitung ohne schwerwiegende Verletzungen zu absolvieren. Jetzt sei das Spiel der Grün-Weißen („mehr mit dem Ball“) nicht mehr so leicht auszurechnen, hofft Köck. Auch werde man giftiger agieren, zweikampfbetonter.

Bei der Generalprobe gegen den Kreisligisten TSV Steinhöring wurde die neue Marschrichtung beim 5:2 erfolgreich umgesetzt. Wobei klar wurde, was in der vergangenen Saison gefehlt hat: Konstanz. „Wir konnten nie mit der gleichen Elf spielen, mussten immer variieren. Das ist für einen so kleinen Verein wie Emmering nur schwer zu stemmen“, so Köck.

Kapitän und „Riesenwaffe“ zurück

Vor allen Dingen das Fehlen von Kapitän Simon Wimmer und Thomas Leykam („eine Riesenwaffe“ – und zweifacher Torschütze im Test gegen Steinhöring) habe sich negativ niedergeschlagen. Da dem Emmeringer Coach der Blick in die Zukunft und das künftige Verletzungsgeschehen verwehrt bleibt, sind die Erwartungen eher bescheiden: „Erst einmal in der Kreisklasse ankommen“, sei das Motto. Wobei ein Platz unter den besten Fünf realistisches Ziel sei.

In Einzelgesprächen hätten Berni und Thomas Köck versucht, gerade den jungen Spielern den Druck zu nehmen und „die individuelle Stärke rauszukitzeln“. Die erste komplette Saison, die Berni und Tom Köck von Anfang an an der Emmeringer Seitenlinie verantworten, habe eine „ganz andere Trainingsbeteiligung als in der vorangegangenen Hinrunde“ gebracht: „Die Jungs haben hervorragend mitgezogen.“

Jetzt soll die erste Ernte eingefahren werden. Am besten gleich zum Auftakt im Panger Kaltenstadion.