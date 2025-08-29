TSV Emmering reist mit Rückenwind und Talismann zum ASV Flintsbach: „Wissen, wie die Liga tickt“

Vom Blick auf die junge Kreisliga 1-Tabelle (Inn/Salzach) lässt sich Emmerings Co-Trainer Andi Bauer nicht täuschen. „Wir wissen, wie die Liga tickt. Und dass Flintsbach zuletzt in Raubling 1:6 verloren hat, bringt uns nicht davon ab, mit Demut an die Aufgabe heranzugehen. Wir werden weiterhin Gas geben.“

Das heutige Auswärtsspiel (20 Uhr) beim ASV steht wieder unter dem Kommando von Elvis Nurikic, der seinen Urlaub mittlerweile beendet hat und das Ruder übernimmt. Der etatmäßige Coach sei über alles bestens informiert, versichert Bauer. „Außerdem haben wir eh oft die gleiche Meinung.“ Der Verantwortungs-Übergang sei demnach fließend. „Wir wollen jedenfalls unsere kämpferische Leistung von zuletzt wiederholen“, als man zuhause mit 3:0 den TSV Reischach heimgeschickt hatte.

Personelle Defizite sollen kein Hindernis sein, auch wenn Bauer „aus taktischen Gründen keine Namen verraten“ will. Kein Geheimnis sei hingegen, dass Neuzugang Stefan Kuklok mit von der Partie sei („mit ihm rechnen wir uns schon was aus“). Auch Benno Stadler ist nach seinen Oberschenkelproblemen wieder ein Kandidat. „Der Kader ist groß genug, dass wir Ausfälle verkraften können“, sagt der Co-Trainer und fügt lachend hinzu: „Dann muss eben wieder Toni Voglsinger aushelfen.“

Und wenn Nurikic zurück ist, läuft’s eh. „Elvis ist so etwas wie unser Talisman“, hatte es Spieler Christian Breu am Rande der Saisoneröffnung in Ostermünchen genannt. In der vergangenen Saison übernahm der Coach nach zwei Niederlagen. Am Ende stand Rang zwei zu Buche. Diesmal steht nur eine Niederlage in der bisherigen Bilanz.