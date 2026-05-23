TSV Emmering kann sich mit zwei Siegen selbst retten

FB KL Emmering (grün) Marinus Riedl --- vs Oberbergkirchen – Foto: Sro

Der TSV Emmering ist punktgleich mit Konkurrent Flintsbach und spielt am Sonntag gegen Großholzhausen. Die Mannschaft hat am Freitag und Sonntag trainiert, um im Rhythmus zu bleiben.

Der TSV Emmering ist zurück im Geschehen. Und das in zweierlei Hinsicht: Zum einen greift die Mannschaft der Brüder Thomas und Bernhard Köck nach dem spielfreien Wochenende am Sonntag, 16.15 Uhr, gegen den ASV Großholzhausen wieder aktiv in die Kreisliga 1 (Inn/Salzach) ein. Zum anderen ist am vergangenen Spieltag nichts passiert, was ihnen zuhause auf der Couch Schaden zugefügt hätte.

Der ärgste Konkurrent, ASV Flintsbach, unterlag 1:2 gegen Raubling, wodurch Emmering weiter punktgleich mit Flintsbach ist und sich mit zwei Siegen aus den verbleibenden zwei Spielen noch selbst retten kann. „Wir haben es noch selber in der Hand, wir können es noch selbst bewältigen, und das ist eine gute Ausgangssituation“, so Thomas Köck. Obwohl dem TSV Emmering das Wasser mindestens bis zur Unterlippe steht, ist die optimistische Einordnung der Situation richtig. Denn vor ein paar Wochen stand das Wasser noch bis zur Nase. Mindestens.