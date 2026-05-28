TSV Emmering II setzt letztes Saisonspiel ab – Trainer will bleiben

Die Reserve des TSV Emmering ist als Vorletzter abgestiegen. Nun wurde die letzte Partie gegen Bad Feilnbach abgesagt.

Ursprünglich hatte sich Daniel Kelsch vorgenommen, seine Trainer-Trillerpfeife nach dem Saisonende fürs Erste an den Nagel zu hängen. Der Zeitaufwand, die Familie, die geläufigen, gleichwohl nachvollziehbaren Pausengründe der Ehrenamtler. Nach vier Jahren an der Seitenlinie des TSV Emmering II schwebte dem 46-Jährigen allerdings ein anderer Abschied vor: ein positiver. „Diese Saison ist weder an mir noch an den Spielern spurlos vorbeigegangen.“

Mit 14 Zählern aus 21 Partien sind die TSV-Herren aus der A-Klasse 1 als Vorletzter vorzeitig abgestiegen. Eine unschöne Premiere in Kelschs Amtszeit. Die (Personal-)Gründe liegen laut Kelsch auf der Hand: „Die allgemein vielen Verletzungen und auch der Abstiegskampf unserer Ersten.“

Schon in den vergangenen Wochen wollte man dennoch „auf Hochtouren vermeiden“, Spiele abzusagen, und habe deshalb immer wieder „Legenden ausgegraben und reaktiviert“. Nach Rücksprache mit dem Gastgeber SV Bad Feilnbach (5.) wurde das letzte Saisonspiel am morgigen Samstag nun aber abgesetzt. Am Pfarrbach fokussiert sich nun alles auf den Kreisliga-Klassenerhalt. Auch die finalen Gespräche über Kelschs Zukunft. „Ich habe der Abteilungsleitung gesagt, dass ich ungern mit dem Abstieg gehen und gern weitermachen würde. Das Verhältnis zu den Jungs ist super.“