TSV Emmering II gewinnt wichtiges Kellerduell mit 2:1 gegen Bad Aibling

Fokus auf den Ball und den Dreier: Alois Kirchlechner (r.) und die Emmeringer Reserve taten dies erfolgreich. – Foto: SRO

Die Reserve verkürzt den Abstand zum rettenden Ufer auf vier Punkte. Trainer Kelsch lobt die Mentalität seiner Mannschaft im Kampfspiel.

Mit einem 2:1-Heimsieg gegen den TuS Bad Aibling II konnte der TSV Emmering II wieder Sichtkontakt zum rettenden Ufer der A-Klasse 1 (Inn/Salzach) herstellen. Im direkten Kellerduell verkürzte die Fußballherrenmannschaft von Daniel Kelsch den Abstand auf vier Punkte.

„Wir waren gleich gut im Spiel und haben Druck gemacht“, so Kelsch, der jedoch mitansehen musste, dass dieser schwungvolle Auftakt in einen 0:1-Rückstand mündete. Denn nach einem Fehler im Spielaufbau der Grün-Weißen konnte Florian Niggl TSV-Torhüter Tobias Schütze überlupfen (4.).

Die Emmeringer Antwort ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Nach einem Pass in die Tiefe erzielte Stefan Kuklok, der zuvor schon für die Erste den Ausgleich geschossen hatte, das 1:1 (14.). Einmal in Fahrt gekommen, rollten die Platzherren weiter und Alois Kirchlechner legte in der 25. Minute bereits den 2:1-Siegtreffer nach. Danach verteidigte die TSV-Zweite den Dreier geschickt.

„Es war ein Kampfsspiel, das unsere Jungs mit Mentalität gewonnen haben“, lobte Kelsch, der froh war, dass Bad Aibling II kurz vor dem Ende den Ausgleich liegen gelassen hatte. „Das Glück hatten wir uns erkämpft. Jetzt heißt es dranzubleiben und Punkte zu sammeln.“