TSV Emmering II gewinnt wichtiges Kellerduell gegen Bad Aibling Kellerduell in Fußball-A-Klasse von Johannes Hain · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Fokus auf den Ball und den Dreier: Alois Kirchlechner (r.) und die Emmeringer Reserve taten dies erfolgreich. – Foto: SRO

Die Reserve verkürzt den Abstand zum rettenden Ufer auf vier Punkte. Trainer Kelsch lobt die Mentalität seiner Mannschaft im Kampfspiel.

Mit einem 2:1-Heimsieg gegen den TuS Bad Aibling II konnte der TSV Emmering II wieder Sichtkontakt zum rettenden Ufer der A-Klasse 1 (Inn/Salzach) herstellen. Im direkten Kellerduell verkürzte die Fußballherrenmannschaft von Daniel Kelsch den Abstand auf vier Punkte. „Wir waren gleich gut im Spiel und haben Druck gemacht“, so Kelsch, der jedoch mitansehen musste, dass dieser schwungvolle Auftakt in einen 0:1-Rückstand mündete. Denn nach einem Fehler im Spielaufbau der Grün-Weißen konnte Florian Niggl TSV-Torhüter Tobias Schütze überlupfen (4.).