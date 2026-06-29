TSV Emmering hält an Köck-Brüdern fest: „Wollen oben mitspielen"

„In dieser Phase genau die richtigen für Emmering“: TSV-Spartenleiter (rechts) Andi Bauer freut sich über die Verlängerung mit (links) Bernhard und Thomas Köck. – Foto: Verein

Nach dem Abstieg aus der Kreisliga verlängern Thomas und Bernhard Köck beim TSV Emmering. Die Brüder hatten den Verein im April übernommen und bis in die Relegation geführt.

Bis zur 85. Minute des Relegationsspiels gegen den TSV Babensham sah es so aus, als ob die Rettungsmission von Thomas und Bernhard Köck erfolgreich sein würde. Die Brüder hatten den TSV Emmering im April ganz tief im Kreisliga-Keller übernommen, revitalisiert und in die Relegation gerettet, wo sie spät mit 2:1 führten, aber noch später mit 2:3 unterlagen.

Die Wunden im Emmeringer Fußballlager werden nach wie vor geleckt, doch für die nötige Aufbruchstimmung braucht es den oder die richtigen Trainer. Abteilungsleiter Andreas Bauer ist sich sicher, dass er in Thomas und Bernhard Köck die Ideallösung gefunden hat: „Die Jungs haben sich in den letzten Wochen mit den beiden Trainern sehr viel erarbeitet und alle ziehen voll mit. Auch wenn es am Schluss nicht gereicht hat, wollte der gesamte Kader ausdrücklich mit den Gebrüdern Köck in die neue Saison gehen. Das haben auch wir in der Vereinsführung so gesehen. Und deshalb freut es uns besonders, dass sich die beiden entschieden haben, auch in der kommenden Saison das Traineramt in Emmering zu übernehmen.“

Intensität gestiegen, Defensivstärke erhöht

Bauer hebt vor allem hervor, dass sich die Intensität im Training wieder erhöht hat und die Defensive gestärkt wurde. „Ich kenne beide schon sehr lange und weiß, wie sie Fußball leben. Sie verkörpern Leidenschaft, gutes taktisches Verständnis und haben sowohl im Trainingsbetrieb als auch in der Kabine eine klare Ansprache, was auch bei der Mannschaft sehr gut ankam. Beide wollen jetzt mit der Mannschaft mit einem hohen Fitnesslevel sowie einem neu ausgerichteten Spielsystem den nächsten Schritt gehen und das Team weiterentwickeln. Wir sind voll überzeugt, dass sie in dieser Phase genau die Richtigen in Emmering sind“, so Bauer weiter.

Bernhard Köck begründet die Verlängerung auch mit der guten zwischenmenschlichen Beziehung: „Wir glauben an das Potenzial in der Mannschaft und wir bekommen vom ganzen Verein Unterstützung. Es macht sehr viel Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Der TSV Emmering ist einfach ein super Verein.“ Auf Parolen hinsichtlich einer sofortigen Rückkehr in die Kreisliga verzichtet er: „Wir wollen oben mitspielen.“

Neben der Verbindung zum Verein war für Bernhard Köck die Zusammenarbeit mit seinem Bruder Thomas ein wichtiger Grund dafür, sein Engagement fortzusetzen: „Wir haben die gleichen Vorstellungen davon, wie wir spielen wollen und was wir von den Jungs erwarten. Wir können uns aufeinander verlassen. Es ist super angenehm, da wir uns blind verstehen. Wir können gemeinsam etwas erreichen und das ist unvergesslich.“