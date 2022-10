TSV Emmering: Gerechtes Remis, Sorge um Keeper - Kleingütl muss ins Krankenhaus Diagnose bekannt

Während sich am Kassentisch der Kirta-Sonntag bemerkbar gemacht habe, bemerkte Sedlmaier bei Priens Führungstreffer eine folgenschwere Abwesenheit im Emmeringer Positionsspiel: So gelangte ein Einwurf an der Mittellinie ungestört übers Zentrum auf die gegenüberliegende Außenbahn und von dort abnahmefertig vor die Füße des enteilten TuS-TorschützenNicolai Estermann (41.). Mit Ausnahme dieser Aktion hielt der von Krankheiten und Verletzungen gebeutelte Emmeringer Kader mindestens ebenbürtig mit. Den kapitalen Eigenfehler von Gästetorwart Ceman, der einen 25-Meter-Schuss von Thomas Köck durch die Finger flutschen ließ, nahm die Heimelf dennoch dankbar zum Ausgleich an (60.).