TSV Emmering backt kleine Brötchen - Coach Nurikic warnt: „Wir wissen, wo wir herkommen“

Ein Jahr zuvor war der TSV Emmering nämlich auch in der Saisonverlängerung, doch da ging es darum, den Abstieg in die Kreisklasse zu vermeiden. Entsprechend konnte Bauer das Scheitern über den Sommer gut verdauen, wobei in seiner Analyse doch ein wenig Wehmut mitschwingt: „Die Bezirksliga wäre einmalig in unserer Vereinsgeschichte gewesen.“

„Wir wissen, wo wir herkommen. Für uns wäre der Aufstieg ein Zuckerl gewesen. Es war der Wahnsinn, dass wir überhaupt in die Relegation gekommen sind.“

Einen neuen Angriff in dieser Saison rufen die Hallenspezialisten aus Emmering nicht aus. Für Bauer geht es in der ausgeglichenen Kreisliga 1 (Inn/Salzach), die bis nach Reischach reicht, erst einmal darum, die nötigen Punkte zu holen: „Jeder kann jeden schlagen. Daher wollen wir schnell punkten, um nicht hinten rein zu rutschen.“ Die Mannschaft von Trainer Elvis Nurikic, der in sein zweites Amtsjahr geht, definiert sich über den Teamgeist und die Kameradschaft, was eine gute Basis für eine erfolgreiche Spielzeit ist. „Erste und Zweite trainieren bei uns gemeinsam. Das gibt es nur noch selten, zeichnet uns aber aus. Wir gehen mit viel Demut an die Sache ran“, so Bauer.

Wichtig für Nurikic-Elf wird sein, dass Simon Wimmer wie im Vorjahr an die 20 Saisontreffer markiert und so die Spiele entscheidet. „Ich möchte gerne weiterhin erfolgreichen Fußball mit dem TSV Emmering zeigen. In der letzten Saison haben wir viele überrascht. Mit Blick auf die neue Saison wissen wir aber auch, dass es eine sehr, sehr schwierige Kreisliga wird, da es keine Ausreißer nach oben oder unten gibt“, so der Coach. „Wir wollen Woche für Woche dranbleiben und möglichst viele Punkte holen“.