TSV Elstorf trifft auf HSV-Profis!

Der TSV Elstorf feiert im Jahr 2025 sein 100-jähriges Bestehen. Der große Höhepunkt steigt am 05. Juli, wenn die Bundesliga-Mannschaft des Hamburger SV an der Schützenstraße antreten wird.

Am heutigen Freitag verkündeten beide Klubs das Zustandekommen der Begegnung, in der um die buXtrade Trophy gespielt wird. Gespielt wird am 05. Juli um 13.00 Uhr auf der Anlage des Bezirksligisten. Dieser erfreut sich „voller Stolz über ein echtes Highlight" seiner Vereinsgeschichte. Informationen zum Ticketverkauf werden in näherer Zukunft auf den Elstorfer Social-Media-Kanälen erfolgen.

Der TSV wird mit einer neuformierten Mannschaft in die Partie gehen. Denn er vollzieht einen größeren Umbruch. Trainer Hartmut Mattfeldt verlässt den Klub nach zehn überaus erfolgreichen Jahren, in denen erstmals der Sprung in die Landesliga gelang. Auf ihn folgt der zuvor beim TV Meckelfeld tätige Michel Welke, der gleich zehn neue Spieler mitbringt.