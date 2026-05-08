TSV Elstorf holt den "vermutlich schnellsten Spieler der Bezirksliga"

Der TSV Elstorf hat einen weiteren Neuzugang für die Saison 2026/27 vorgestellt. Der Tabellenführer der Bezirksliga Lüneburg 2 bedient sich dabei bei einem Ligakonkurrenten, der sehr viel Geschwindigkeit mit an die Schützenstraße bringt.

Dave Stoffers wird vom Buchholzer FC nach Elstorf wechseln und dem Meisterschaftsanwärter für die kommende Spielzeit eine weitere Option für das Mittelfeld bieten. Trotz seiner 22 Jahre bringt Stoffers schon die Erfahrung von 100 Bezirksliga-Spielen für den BFC mit.

Dave Stoffers: "Nach vielen erfolgreiche, lehrreichen und schönen Jahren beim BFC freue ich mich jetzt sehr auf die neue Herausforderung beim TSV Elstorf. Sowohl sportlich als auch menschlich hat mich das Konzept und das Umfeld hier schnell überzeugt. Ich hoffe, dass wir die neue Saison so erfolgreich wie möglich bestreiten und ich mein Bestes dazu beitragen kann."